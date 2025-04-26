Хуситы нанесли удар по израильским объектам в Ашкелоне и Тель-Авиве
Хуситы в Йемене заявили о нанесении ударов беспилотниками (БПЛА) по объектам в городах Ашкелон и Тель-Авив в Израиле. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Al Masirah.
«[Хуситы] нанесли два удара беспилотниками по израильским объектам», — написали в материале.
Телеканал также уточнил, что подобные удары по территории Израиля проводятся в знак солидарности с народом Палестины.
Ранее в этот день хуситы из правящего на севере Йемена шиитского военного движения «Ансар Аллах» заявили, что атаковали авиабазу военно-воздушных сил (ВВС) Неватим на юге Израиля, применив гиперзвуковую ракету.