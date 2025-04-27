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Глава парламента Крыма назвал пиратством захват СБУ сухогруза в Черном море

Константинов: захват СБУ сухогруза в Черном море является пиратской выходкой
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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Захват сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) иностранного судна в Черном море является пиратской выходкой. Об этом 26 апреля заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Впечатление такое, что это сюжет одной из серий «Пиратов Карибского моря». Но это не голливудский блокбастер и другое море... Тем не менее пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти «одной из стран Азии», — говорится в сообщении Константинова в Telegram-канале.

Кроме того, глава крымского парламента назвал украинские порты «пиратскими базами» и призвал всех иностранных моряков избегать их как подводных рифов. Константинов назвал такое поведение Украины неудивительным и отметил, что сделки по безопасности в Черном море заключать с ней нельзя, отметили в «Газете.ru».

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СБУ 25 апреля захватила следовавшее под флагом одной из стран Азии судно из-за того, что оно якобы заходило в порт Севастополя. Украинские пограничники провели обыски на борту и изъяли навигационное оборудование и документы.

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