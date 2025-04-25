Спецслужбы Украины захватили сухогруз под азиатским флагом и задержали его экипаж
Служба безопасности Украины (СБУ) захватила следовавшее под флагом одной из стран Азии судно из-за того, что оно якобы заходило в порт Севастополя. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе организации.
«Задержание сухогруза произошло в результате спецоперации СБУ и госпогранслужбы», — уточняется в Telegram-канале СБУ.
По данным «Газеты.Ru», украинские пограничники провели обыски на борту, изъяли навигационное оборудование и документы. Как утверждают в СБУ, в конце 2024 года сухогруз якобы загрузил в порту Севастополя пшеницу.
18 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали агента СБУ, который планировал совершить подрыв в административном здании в Новороссийске. Установлено, что украинские спецслужбы завербовали иностранца в декабре минувшего года через мессенджер.