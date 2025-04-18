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В Новороссийске задержан агент СБУ при попытке подорвать административное здание

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Фото: Global Look Press/Vadim Akhmetov
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) при попытке совершить подрыв в административном здании в Новороссийске. Об этом 18 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах СБУ», — говорится в сообщении.

Установлено, что украинские спецслужбы завербовали иностранца в декабре минувшего года через мессенджер. Уточняется, что ему обещали денежное вознаграждение за сбор информации о местах дислокации кораблей Черноморского флота и российских военных в Краснодарском крае, а также за совершение терактов.

В рамках выполнения указания он изъял из тайника готовое самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг, чтобы впоследствии совершить подрыв административного здания Новороссийска.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). В ЦОС ФСБ России уточнили, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

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16 апреля в ЦОС ФСБ России сообщили о задержании уроженца Центральной Азии, планировавшего совершить теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске. Уточнялось, что он состоит в международной террористической организации, которая запрещена в РФ. После совершения преступления задержанный собирался отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России («Террористический акт»).

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