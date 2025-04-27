Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после победы над Опелку
Российский теннисист Карен Хачанов 26 апреля обыграл американского спортсмена Райлли Опелку в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в испанском Мадриде.
Встреча продлилась 1 час и 46 минут и закончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в пользу россиянина. На данный момент Хачанов занимает 25-е место в общем рейтинге АТР, его противник располагается на месте под номером 103.
В следующем круге российский теннисист сыграет с победителем матча между спортсменом из Бразилии Жуаном Фонсекой и американсцем Томми Полом.
Российский теннисист Даниил Медведев 25 апреля вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде после снятия сербского спортсмена Ласло Джере. О причинах решения сербского теннисиста неизвестно.