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Международная акция «Сад памяти» прошла в австралийском Сиднее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Активисты Молодежного совета Австралии совместно с Российско-Австралийским содружеством и Посольством РФ в Канберре посадили три дерева на территории Богородице-Казанского женского православного монастыря в Сиднее в рамках международной акции «Сад памяти». «Известия» публикуют кадры мероприятия.

«Сегодня активисты Молодежного совета Австралии, Российско-Австралийского содружества совместно Посольством Российской Федерации в Австралии провели посадку трех деревьев. Мы высадили две шелковицы и один лимон», — рассказал «Известиям» советник посольства России в Австралии Руслан Арутюнов.

Он уточнил, что на мероприятии присутствовали дети участников Великой Отечественной войны и их семьи, священнослужители, а также молодежь. Всего на акцию пришли около 70 человек, всем им сотрудники посольства РФ подарили георгиевские ленты.

По его словам, каждое посаженное дерево представляет собой связь между прошлым и будущим, и таким образом люди оказывают дань памяти героическому подвигу, который совершили военнослужащие.

Местный житель, один из участников акции «Сад памяти» Семен Оршанский рассказал «Известиям», что он и его семья встретили войну в первый день после ее начала, после их эвакуировали. Его отец был кадровым офицером Красной Армии и участником парада Победы 9 мая 1945 года в Москве.

«Такие акции надо продолжать и для тех, кто сейчас жив, и для тех, кто будет жить, чтобы они помнили об ужасах войны и старались их не допускать никогда», — отметила местная жительница Галина Оршанская.

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23 апреля сообщалось о том, ветераны Великой Отечественной войны, студенты ереванских вузов, участники международного сообщества «Волонтеры Победы» приняли участие в международной акции «Сад памяти» в парке Победы в Ереване.

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