В Ереване ветераны и студенты приняли участие в международной акции «Сад памяти»
Ветераны Великой Отечественной войны, студенты ереванских вузов, участники международного сообщества «Волонтеры Победы» приняли участие в международной акции «Сад памяти» в парке Победы в Ереване. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-центре международной акции.
Уточняется, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне было высажено 80 деревьев, чтобы увековечить память героев, отдавших жизнь за Родину в борьбе с фашизмом. При этом мероприятие состоялось, несмотря на редкий для Еревана сильнейший ливень. В парке Победы акция проходит уже пятый год подряд, всего за это время было посажено около 700 деревьев.
Почетными гостями мероприятия стали чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана Мухамметгельды Аязов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Болат Иманбаев, а также внучатая племянница дважды Героя Советского Союза, летчика Нельсона Степаняна Анна Степанян, студенческие советы пяти армянских вузов, члены организации «Юные друзья пограничников», сотрудники профильных министерств, дети атомщиков из Мецамора, «Волонтеры Победы».
«Очень важно, что все те, кто здесь собрался, представляют страны, которые чтут память о великом подвиге наших предков. Наша общая великая Победа — это часть того фундамента, на котором мы развиваемся сейчас. Эта акция имеет особенный смысл. Каждое дерево, которое мы сажаем, — это дань памяти нашим героям. Но акция эта имеет и второе значение — она олицетворяет связь прошлого с будущим, потому что каждое дерево — это вклад в будущее озеленение, создание здоровой окружающей среды», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин.
На мероприятии для приглашенных гостей также выступали духовой оркестр Пограничного управления ФСБ России и солист Государственной академической хоровой капеллы Армении, исполнитель военно-патриотических песен Артур Агадажанов.
Отмечается, что акция продолжится 2 мая у памятника Победы в городе Ванадзор Армении, где так же будет высажено 80 берез.
Ветеран ВОВ Анатолий Парубин 13 апреля рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.