Ветеран ВОВ рассказал о разгроме фашистов советскими войсками в Вене

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Парубин 13 апреля рассказал «Известиям» о разгроме фашистских частей и взятии Вены советскими войсками.

По его словам, немцы взорвали все мосты, которые проходили через Дунай. Несмотря на это, один заминированный все-таки остался. Если бы его уничтожили, то тогда продвижение советских войск могло быть серьезно затруднено. Однако Советской армии всё же удалось разминировать мост, рассказал он.

Ветеран также отметил, что жители прятались от солдат. Но после того, как советские войска прошли дальше, горожане перестали скрываться.

«Когда мы Вену взяли, Победу мы там встретили. Насобирали каких-то столов. <...> Посадили всех. Обед был в честь Победы», — заявил он.

По мнению Парубина, в 1945 году Советская армия разгромила «злейшего врага», которым были фашисты. Именно поэтому Россия сможет одержать победу и в спецоперации на Украине.

«Мы разгромили такого злейшего врага. Там [на СВО] тоже победим. Мы победили, и они победят. Нет об этом разговора», — заключил ветеран.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 апреля сообщил о желании России увидеть всех лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на параде Победы 9 мая в Москве. По его словам, все министры выделили особое значение мероприятий, которые посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на заседании Совета глав МИД стран СНГ.