Лавров выразил надежду на участие всех лидеров СНГ в параде Победы 9 мая

Россия рассчитывает, что все лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) примут участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом 11 апреля сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Алма-Ате все министры выделили особое значение мероприятий, которые посвящены празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«9 мая мы будем рады видеть наших друзей из государств Содружества на мероприятиях в Москве, посвященных этой важнейшей для наших братских народов и для всего человечества памятной дате. <...> Мы рассчитываем, что все они (лидеры стран СНГ. — Ред.) будут вместе с нами на Красной площади», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания.

Лавров подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пригласил всех руководителей стран Содружества для участия в мероприятиях.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.