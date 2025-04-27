Высокопоставленные европейские чиновники убеждаются в «токсичности» главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и задумываются об ее отставке. Об этом 26 апреля сообщил швейцарский журнал Die Weltwoche со ссылкой на источники.

«В дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС (Евросоюза) всё чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Отставка может разблокировать многое», — говорится в материале издания.

По информации журнала, «глава ЕС олицетворяется в лице главы Еврокомиссии» и политический кризис Евросоюза является ее ответственностью. Уточняется, что отставка Урсулы фон дер Ляйен, по мнению многих европейских политиков, могла бы разрешить вопросы со странами Востока и Запада, а также сделать более открытой политику объединения.

В издании также напомнили о «махинациях главы ЕК с коронавирусом» и ее поддержке американского экс-президента Джо Байдена в предвыборной комиссии, когда Европа «не должна была вмешиваться в демократию США».

Газета Bild 21 марта сообщила о том, что глава Еврокомиссии в будущем может играть в европейской политике только «второстепенную роль» вместо главной. Издание уточнило, что Соединенные Штаты также не считаются с мнением главы ЕК.