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СМИ сообщили об уходе фон дер Ляйен на второй план в европейской политике

Bild: глава ЕК фон дер Ляйен уходит на второй план в Европе
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Фото: TASS/EPA/RONALD WITTEK
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в будущем может играть в европейской политике только «второстепенную роль» вместо главной. Такое мнение 21 марта высказала газета Bild.

«Просто совпадение или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? Что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую часто называют «самой влиятельной женщиной Европы», в будущем будет играть лишь вспомогательную роль на мировой арене», — указано в материале.

Издание пишет, что Соединенные Штаты также не считаются с мнением главы ЕК. Bild напомнил, как вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул саммит в Париже, когда фон дер Ляйен начала отвечать на его речь.

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21 марта депутат национального парламента от партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос объяснил «Известиям», что предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план по перевооружению Европы подходит не всем странам ЕС.

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