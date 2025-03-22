СМИ сообщили об уходе фон дер Ляйен на второй план в европейской политике

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в будущем может играть в европейской политике только «второстепенную роль» вместо главной. Такое мнение 21 марта высказала газета Bild.

«Просто совпадение или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? Что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую часто называют «самой влиятельной женщиной Европы», в будущем будет играть лишь вспомогательную роль на мировой арене», — указано в материале.

Издание пишет, что Соединенные Штаты также не считаются с мнением главы ЕК. Bild напомнил, как вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул саммит в Париже, когда фон дер Ляйен начала отвечать на его речь.

21 марта депутат национального парламента от партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос объяснил «Известиям», что предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план по перевооружению Европы подходит не всем странам ЕС.