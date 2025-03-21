Греческий депутат указал на бесполезность оборонного плана ЕС для страны
Предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план по перевооружению Европы подходит не всем странам ЕС, объяснил «Известиям» депутат национального парламента от партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос.
«Печально известный план по перевооружению Европы абсолютно не влияет на национальную оборону Греции. Расходы страны на оборону и так превышают 4% ВВП, и нет фискального пространства для большего», — добавил он.
По его словам, ситуация ухудшается тем, что Греция вынуждена тратить свои деньги на Украину, которая не имеет ничего общего ни с Европейским союзом, ни с НАТО.
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