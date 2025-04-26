Россиянин Инал Тасоев стал трехкратным чемпионом Европы по дзюдо
Российский дзюдоист Инал Тасоев 26 апреля стал чемпионом Европы в весовой категории свыше 100 кг на турнире в столице Черногории Подгорице.
В финальном бою он сошелся с соотечественником Валерием Ендовицким, который в результате завоевал серебро.
В настоящее время спортсмен является трехкратным чемпионом Европы, в том числе в 2021 и 2024 годах, уточняет «Спорт-Экспресс». Кроме того, Тасоев носит титул чемпиона мира 2023 года.
Накануне российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг. Он одолел своего соперника в лице серебряного медалиста Олимпийских игр в Париже, трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили одним «юко».