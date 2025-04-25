Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Общество
Взорвавшуюся машину в Балашихе начали эвакуировать
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах по урегулированию на Украине
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Политика
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Мир
В Берлине запретят флаги России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая
Мир
Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией
Мир
Россия и Турция подчеркнули необходимость нормализации ситуации в Сирии и Газе
Экономика
В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Общество
В Новосибирске задержали мошенников за махинации с соцвыплатами в 59 регионах РФ

Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат Европы в категории до 81 кг

0
EN
Фото: TASS/Joly Victor/ABACA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский дзюдоист Тимур Арбузов 25 апреля завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг, турнир проходит в Подгорице в Черногории.

«В финальной встрече Арбузов одним «юко» одолел серебряного медалиста Олимпийских игр в Париже, трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григаришвили!» — указано в Telegram-канале Федерации дзюдо России.

Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо, добавляет «Спорт-Экспресс».

«Наша главная задача — борьба за флаг и гимн»
Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик — об Олимпиаде, МОК, сборной и планах

24 апреля российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 73 кг. Спортсмен победил итальянца Ломбардо. Бронзовые медали турнира завоевали француз Жоан-Бенжамен Габа и азербайджанец Рашид Мамедалиев.

Состязания проходят в Подгорице с 23 по 27 апреля.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025