Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат Европы в категории до 81 кг
Российский дзюдоист Тимур Арбузов 25 апреля завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 81 кг, турнир проходит в Подгорице в Черногории.
«В финальной встрече Арбузов одним «юко» одолел серебряного медалиста Олимпийских игр в Париже, трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григаришвили!» — указано в Telegram-канале Федерации дзюдо России.
Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо, добавляет «Спорт-Экспресс».
24 апреля российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 73 кг. Спортсмен победил итальянца Ломбардо. Бронзовые медали турнира завоевали француз Жоан-Бенжамен Габа и азербайджанец Рашид Мамедалиев.
Состязания проходят в Подгорице с 23 по 27 апреля.