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Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы

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Фото: t.me/rus_judo
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Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 73 кг. Об этом 24 апреля сообщили в Telegram-канале Федерации дзюдо России.

«Данил Лаврентьев побеждает [Мануэля] Ломбардо удержанием в партере и становится чемпионом Европы!» — говорится в публикации спортивной организации.

Спортсмен победил итальянца Ломбардо, став чемпионом Европы в весовой категории до 73 кг. Бронзовые медали завоевали француз Жоан-Бенжамен Габа и азербайджанец Рашид Мамедалиев.

Турнир проходит в Подгорице в Черногории с 23 по 26 апреля.

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Ранее, 22 марта, российский дзюдоист Армен Агаян завоевал серебро турнира Большого шлема в Тбилиси. В весовой категории до 73 кг дзюдоист не смог в финале одолеть представителя Грузии Лашу Шавдатуашвили.

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