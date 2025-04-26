Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена
Операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена, Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил соответствующий доклад. Об этом 26 апреля сообщили в Кремле.
«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
25 апреля в Министерстве обороны России сообщали, что ВСУ потеряли на курском направлении более 160 боевиков за сутки. Российские военные поразили формирования трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня, а также живую силу и технику украинской армии в районах 16 населенных пунктов. Отмечалось, что всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих.
За день до этого сообщалось, что российские военные вели ожесточенные бои за освобождение последнего захваченного населенного пункта в Курской области — села Горналь. Остававшийся до последнего в нем мирный житель рассказал «Известиям», как ему удалось выбраться из захваченного боевиками села.