Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области
Мир
В Кремле опровергли обсуждение авиасообщения с США на переговорах с Уиткоффом
Армия
Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена
Мир
В Совфеде указали на вечную зависимость ФРГ от США
Мир
Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты
Мир
В Риме завершилась прощальная месса по папе римскому Франциску
Спорт
Дегтярев принял участие в открытии легкоатлетической эстафеты в Ульяновской области
Армия
Силы ПВО за полчаса сбили четыре дрона ВСУ над Крымом
Мир
Ким Чен Ын спустил на воду эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»
Мир
В Индии сообщили о новой перестрелке на границе с Пакистаном
Мир
McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ
Мир
СМИ сообщили о готовности США помочь «коалиции желающих» по Украине
Общество
Верховный суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц
Армия
Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Крымом
Мир
Пакистан заявил о готовности помочь в прозрачном расследовании теракта в Кашмире
Мир
В посольстве РФ в Вашингтоне прошел «Диктант Победы»
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности
Сюжет:

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

0
EN
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена, Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил соответствующий доклад. Об этом 26 апреля сообщили в Кремле.

«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Знамя храма: как в Курской области спасают церковные святыни
О найденном антиминсе, зажженных свечах и зазвучавших в военном городе колоколах — в специальном репортаже «Известий»

25 апреля в Министерстве обороны России сообщали, что ВСУ потеряли на курском направлении более 160 боевиков за сутки. Российские военные поразили формирования трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня, а также живую силу и технику украинской армии в районах 16 населенных пунктов. Отмечалось, что всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих.

За день до этого сообщалось, что российские военные вели ожесточенные бои за освобождение последнего захваченного населенного пункта в Курской области — села Горналь. Остававшийся до последнего в нем мирный житель рассказал «Известиям», как ему удалось выбраться из захваченного боевиками села.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025