ВСУ потеряли более 160 боевиков за сутки на курском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 160 боевиков за сутки. Об этом 25 апреля сообщили в Министерстве обороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО», — указано в сводке ведомства.
Там отметили, что Вооруженные силы (ВС) России также ликвидировали два миномета, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, 13 пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.
Кроме того, российские военнослужащие поразили формирования трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня, а также живую силу и технику украинской армии в районах 16 населенных пунктов, добавили в Минобороны.
По данным ведомства, всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих.
Минобороны РФ 23 апреля сообщило, что бойцы ВС России вытеснили подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе населенного пункта Горналь в Курской области. Гвардейцы комплексным огневым поражением ликвидировали украинских боевиков в Горнале и курском приграничье, уточнили в ведомстве.