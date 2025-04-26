В посольстве РФ в Вашингтоне прошел «Диктант Победы»
В посольстве России в Вашингтоне прошла акция «Диктант Победы», участие в которой приняли руководство, сотрудники диппредставительства и ученики школы при посольстве. Об этом 26 апреля сообщает дипмиссия.
«25 апреля в посольстве России в США в рамках международной патриотической акции состоялся «Диктант Победы» с участием посла А.Н. Дарчиева, руководства диппредставительства, сотрудников и членов их семей, учащихся посольской школы, а также соотечественников, подключившихся в дистанционном формате», — отмечено в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что в ходе диктанта участники акции ответили на вопросы по истории Великой Отечественной войны, получили возможность проверить свои знания и узнать новые факты о великом подвиге советского народа и «героической Красной армии, сокрушившей военную машину гитлеровской Германии».
25 апреля международную акцию «Диктант Победы» провели в Индии, Китае и Замбии. В Индии акция состоялась в Русском доме в Нью-Дели. В ней приняли участие граждане страны и России. В этот же день там началась акция «Георгиевская лента». В Китае «Диктант Победы» прошел в российском культурном центре в Пекине, в российских генеральных консульствах, школе при посольстве РФ, университетах МГУ-ППИ в Шэньчжэне, русских клубах. К акции присоединилось свыше 500 человек.
Тогда же «Диктант Победы» провели в посольстве РФ в Канберре. По словам временного поверенного в делах России в Австралии Юлии Громыко, вопросы диктанта были составлены таким образом, чтобы они «развивали интерес к изучению нашей славной героической истории».