Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области
Мир
В Кремле опровергли обсуждение авиасообщения с США на переговорах с Уиткоффом
Армия
Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена
Мир
В Совфеде указали на вечную зависимость ФРГ от США
Мир
Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты
Мир
Верующие собрались на похороны папы римского Франциска в Риме
Мир
В Молдавии указали на переписывание истории Санду при финансировании ЕС
Армия
Силы ПВО за полчаса сбили четыре дрона ВСУ над Крымом
Мир
Ким Чен Ын спустил на воду эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»
Мир
В Индии сообщили о новой перестрелке на границе с Пакистаном
Мир
McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ
Мир
СМИ сообщили о готовности США помочь «коалиции желающих» по Украине
Общество
Верховный суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц
Армия
Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Крымом
Мир
Пакистан заявил о готовности помочь в прозрачном расследовании теракта в Кашмире
Мир
В посольстве РФ в Вашингтоне прошел «Диктант Победы»
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности
Сюжет:

В посольстве РФ в Вашингтоне прошел «Диктант Победы»

0
EN
Фото: Global Look Press/Valerie Plesch
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В посольстве России в Вашингтоне прошла акция «Диктант Победы», участие в которой приняли руководство, сотрудники диппредставительства и ученики школы при посольстве. Об этом 26 апреля сообщает дипмиссия.

«25 апреля в посольстве России в США в рамках международной патриотической акции состоялся «Диктант Победы» с участием посла А.Н. Дарчиева, руководства диппредставительства, сотрудников и членов их семей, учащихся посольской школы, а также соотечественников, подключившихся в дистанционном формате», — отмечено в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что в ходе диктанта участники акции ответили на вопросы по истории Великой Отечественной войны, получили возможность проверить свои знания и узнать новые факты о великом подвиге советского народа и «героической Красной армии, сокрушившей военную машину гитлеровской Германии».

Память Победы: как воевали деды и отцы известных россиян
Герои Великой Отечественной войны смогли воспитать новых победителей

25 апреля международную акцию «Диктант Победы» провели в Индии, Китае и Замбии. В Индии акция состоялась в Русском доме в Нью-Дели. В ней приняли участие граждане страны и России. В этот же день там началась акция «Георгиевская лента». В Китае «Диктант Победы» прошел в российском культурном центре в Пекине, в российских генеральных консульствах, школе при посольстве РФ, университетах МГУ-ППИ в Шэньчжэне, русских клубах. К акции присоединилось свыше 500 человек.

Тогда же «Диктант Победы» провели в посольстве РФ в Канберре. По словам временного поверенного в делах России в Австралии Юлии Громыко, вопросы диктанта были составлены таким образом, чтобы они «развивали интерес к изучению нашей славной героической истории».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025