Международную акцию «Диктант Победы» провели в Индии, Китае и Замбии. Кадры мероприятия 25 апреля публикуют «Известия».

В Индии акция состоялась в Русском доме в Нью-Дели. В ней приняли участие граждане страны и России. В этот же день там началась акция «Георгиевская лента».

В Китае «Диктант Победы» прошел в российском культурном центре в Пекине, в российских генеральных консульствах, школе при посольстве РФ, университетах МГУ-ППИ в Шэньчжэне, русских клубах. К акции присоединилось свыше 500 человек.

Также в рамках мероприятия провели прямое включение с центральной площадки диктанта в Музее Победы, который находится в Москве. Участникам «Диктанта Победы» вручили именные сертификаты, победители же получили грамоты, а также символические подарки.

Молодежь Замбии приняла участие в акции в Русском доме в Лусаке. К «Диктанту Победы» присоединилось свыше 70 человек, среди них были студенты замбийских колледжей и вузов, ребята, которые планируют отправиться в Россию на обучение по квоте правительства РФ.

Для граждан из-за рубежа задания состояли из различных блоков. Так, замбийские студенты написали тексты на английском языке в рамках блока «Африка».

В этот же день сообщалось, что «Диктант Победы» провели в посольстве РФ в Канберре. По словам временного поверенного в делах России в Австралии Юлии Громыко, вопросы диктанта были составлены таким образом, чтобы они «развивали интерес к изучению нашей славной героической истории».