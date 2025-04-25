«Диктант Победы» провели в Австралии

«Диктант Победы» прошел в посольстве Российской Федерации в Канберре. Об этом 25 апреля сообщила временный поверенный в делах России в Австралии Юлия Громыко.

«Мы с гордостью участвуем в международной патриотической акции «Диктант Победы», призванный сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, о решающей роли нашей страны в разгроме нацизма. С каждым годом диктант объединяет своей благородной миссией всё больше единомышленников», — рассказала Громыко.

По ее словам, вопросы диктанта составлены таким образом, чтобы его участники смогли не только проверить свои знания, но и «развить интерес к изучению нашей славной героической истории». В мероприятии приняли участие дипломаты, сотрудники посольства, граждане России. Диктант провели вместе с Москвой в 12:00 мск.

24 марта сообщалось о старте международной акции «Георгиевская лента», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Ее проводят, в частности, в Камчатском и Краснодарском краях, в Удмуртской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО).