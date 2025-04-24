В России стартовала акция «Георгиевская лента» в честь 80-летия Победы в ВОВ

В России в преддверии 9 Мая стартовала международная акция «Георгиевская лента», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Кадры есть в распоряжении «Известий».

Акция проводится, в частности, в Камчатском и Краснодарском краях, в Удмуртской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО). Волонтеры Победы раздают георгиевские ленты и памятные листовки прохожим. Еще представители движения рассказывают некоторые исторические факты прошедших событий. Помимо российских регионов участие в акции принимают также и представители других стран, которые чтят данный праздник.

«Георгиевская лента — это победа во Второй мировой войне, то есть в Великой Отечественной войне. И мы как представители волонтеров Победы здесь, в Египте, мы поздравляем Россию с юбилеем Победы. Египет очень любит Россию. И еще раз лично поздравляю Россию», — поделилась одна из волонтеров Победы, живущая в Египте.

Ранее в этот день в преддверии Дня Победы волонтеры Победы совместно с МИА «Россия сегодня» дали старт международной акции «Георгиевская лента». В ходе проведения акции добровольцы выходят на улицы населенных пунктов и раздают символ воинской славы, а также дают рекомендации по ее ношению и рассказывают историю ее возникновения. Отмечается, что в 2025 году акция пройдет более чем на 8000 тыс. точках.