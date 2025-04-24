Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о предложении политика из Нидерландов послу Франции разделить Бельгию
Общество
Фигурантам дела об экскурсии по Неглинке запросили от шести лет колонии
Мир
В Молдавии обвинили власть в пренебрежении историей перед Днем Победы
Экономика
Инноваторы с начала года подали в Роспатент более 4 тыс. заявок на изобретения
Мир
Иран выразил готовность к переговорам с Европой по вопросу вокруг ядерной программы
Экономика
Эксперт усомнилась в целесообразности штрафов за аренду жилья без договора
Мир
Президент Польши признал необходимость уступок в переговорах со стороны Украины
Авто
За минувшие сутки в России произошло 242 ДТП
Мир
Украина с июля перейдет на стандарты напряжения ЕС в электросетях
Происшествия
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по Белгородской области
Общество
Суд приговорил к девяти годам заключения наемника ВСУ из Колумбии
Мир
Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Мир
В МВФ заявили о возросших рисках для глобальной экономической стабильности
Пресс-релизы
«Волонтеры Победы» дали старт международной акции «Георгиевская лента»
Общество
Выплату участников СВО предложили распространить на выполняющих задачи КТО бойцов
Мир
AFAD зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
Авто
Audi лишилась «колец» специально для Китая
Сюжет:

В России стартовала акция «Георгиевская лента» в честь 80-летия Победы в ВОВ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России в преддверии 9 Мая стартовала международная акция «Георгиевская лента», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Кадры есть в распоряжении «Известий».

Акция проводится, в частности, в Камчатском и Краснодарском краях, в Удмуртской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО). Волонтеры Победы раздают георгиевские ленты и памятные листовки прохожим. Еще представители движения рассказывают некоторые исторические факты прошедших событий. Помимо российских регионов участие в акции принимают также и представители других стран, которые чтят данный праздник.

«Георгиевская лента — это победа во Второй мировой войне, то есть в Великой Отечественной войне. И мы как представители волонтеров Победы здесь, в Египте, мы поздравляем Россию с юбилеем Победы. Египет очень любит Россию. И еще раз лично поздравляю Россию», — поделилась одна из волонтеров Победы, живущая в Египте.

Парад Победы в 2025 году: кто приедет в Москву на 9 Мая
Россия с размахом отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне, ожидается более 20 мировых лидеров

Ранее в этот день в преддверии Дня Победы волонтеры Победы совместно с МИА «Россия сегодня» дали старт международной акции «Георгиевская лента». В ходе проведения акции добровольцы выходят на улицы населенных пунктов и раздают символ воинской славы, а также дают рекомендации по ее ношению и рассказывают историю ее возникновения. Отмечается, что в 2025 году акция пройдет более чем на 8000 тыс. точках.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025