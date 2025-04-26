Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в европейской части РФ на выходных

На выходных в европейской части России ожидается резкое похолодание до мартовских температур, а в понедельник, 28 апреля, прогнозируются ночные заморозки до –5 градусов. Об этом 26 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«С субботы значительное понижение температуры, воздушные массы уже будут перемещаться из более северных районов, поэтому резкое понижение температуры [ожидается] практически на всей европейской территории (России. — Ред.)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Вильфанд уточнил, что в Северо-Западном федеральном округе в субботу по прогнозу будет дождь и мокрый снег, а в Центральной России температуры ночью ожидаются в диапазоне 0...+5, днем — +5...+10 градусов.

«В воскресенье дальнейшее понижение температуры приведет к тому, что в Москве ночью будет около 0, по области — до –3, днем — +3...+8 градусов... Небольшой дождь, небольшой мокрый снег и усиление ветра», — добавил метеоролог.

Он также подчеркнул, что 28 апреля прогнозируются ночные заморозки на европейской части России — температура в диапазоне –1…–3 градуса, а в Подмосковье — до –5. Такая погода будет соответствовать концу марта, а температура опустится на 6–7 градусов ниже нормы, добавил Вильфанд.

В Гидрометцентре в этот же день сообщили, что 26 апреля жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться в диапазоне +8...+10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1.