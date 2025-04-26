В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание до +8 градусов в Москве 26 апреля
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 26 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1.
В Московской области днем ожидается от +5 до +10 градусов, а ночью температура может упасть до –3.
Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5–12 м/c.
Атмосферное давление составит 745–748 мм ртутного столба.
25 апреля сообщалось о том, что в выходные, 26 и 27 апреля, москвичей ожидает преимущественно облачная погода. В субботу осадков не предвидится, однако в воскресенье возможен небольшой дождь. Утром температура составит +3 градуса, днем сохранится на уровне +4…+6 градусов, а к ночи опустится до утренних значений.