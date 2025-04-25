Синоптики спрогнозировали существенное понижение температуры к выходным в Москве

В выходные, 26 и 27 апреля, москвичей ожидает преимущественно облачная погода. В субботу осадков не предвидется, однако в воскресенье возможен небольшой дождь. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода», с которыми «Известия» ознакомились 25 апреля.

В субботу, 26 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, осадки не предвидятся. Порывы умеренного северо-западного ветра будут доходить до 7 м/с. Утром температура составит +3 градуса, днем сохранится на уровне +4…+6 градусов, а к ночи опустится до утренних значений. В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +4 градусов.

В воскресенье, 27 апреля, по данным сервиса, погода в Москве будет преимущественно пасмурной, в течение дня ожидается дождь.

«Температура утром составит +1…+2 градуса, днем поднимется до +4…+5 градусов, а ночью сохранится на уровне 0…+1 градуса. Ожидается умеренный ветер, днем порывы достигнут 6 м/с», — добавили в сервисе.

В центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) в течение всего дня температура будет на 1 градус выше, чем в остальных частях города.

Как уточнили в «Яндекс Погоде», в Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: в течение дня ожидается небольшой дождь, а температура будет на уровне московских значений или максимум на 1 градус ниже.

Ранее, 23 апреля, врачи поделились с «Известиями» как подготовиться к смене погоды. Чтобы избежать ухудшения самочувствия на фоне быстрой смены погоды, врач рекомендовала соблюдать режим труда и отдыха. Стоит избегать дополнительных нагрузок и стараться высыпаться. Легче перенести температурные скачки помогут и прогулки на свежем воздухе. Не менее важно правильно питаться.