Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ в Оттаве рассказали об укреплении отношений ЕС и Канады
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Экономика
Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки
Спорт
ФК «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ
Мир
Трамп пообещал рассмотреть дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика
Мир
В Молдавии указали на переписывание истории Санду при финансировании ЕС
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Мир
Захарова назвала террором «крымскую дипломатию» Зеленского
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Трамп заявил о согласовании большинства главных пунктов сделки по Украине
Мир
В Берлине запретят флаги России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая
Спорт
СМИ заявили о вероятности бойкота «Реалом Мадрид» финала Кубка Испании
Происшествия
Киркоров получил ожог от загоревшегося рукава рубашки во время концерта
Экономика
В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Россия и Таджикистан подписали протокол об эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1

Россия и Таджикистан подписали протокол об эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1

0
EN
Фото: РИА Новости/Амир Исаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и его коллега из Республики Таджикистан Далер Джума подписали протокол по эксплуатации Сангтудинской гидроэлектростанции-1 (ГЭС). Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе правительства России.

«Россия и Таджикистан подписали протокол о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Данный протокол временно применяется по истечении 10 дней со дня его подписания. Он официально вступит в силу с момента получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам связи о выполнении всеми участниками договора внутригосударственных процедур.

Уточняется, что данная гидроэлектростанция является совместным инвестиционным проектом двух стран, разработанным в рамках их стратегического сотрудничества в области рационального использования водных и энергетических ресурсов.

Сангтудинская ГЭС-1 состоит из четырех гидроагрегатов, каждый из которых имеет мощность 167,5 МВт и за счет этого является второй по мощности в Таджикистане, уступая только Нурекской ГЭС, мощность которой составляет 3 тыс. МВт. Кроме того, она обеспечивает около 12% выработки электроэнергии в республике.

Проверенный в делах: Путин назвал Таджикистан надежным союзником России
Как начался предновогодний визит президента в Санкт-Петербург и на каких мероприятиях ждут главу государства

Вице-премьер РФ Александр Новак 17 апреля сообщил о том, что Россия заинтересована в строительстве новых электростанций в Таджикистане, в котором будут участвовать компании из РФ. Он также добавил, что Москва также проявляет интерес к ремонту, переоборудованию и модернизации действующей ГЭС.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 17 марта рассказал «Известиям» о совместных проектах России и Таджикистана, в том числе в сфере экологии. По его словам, в числе совместных работ — ликвидация наследия урановых проектов, рекультивация рудников и обогатительных мощностей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025