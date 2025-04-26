Россия и Таджикистан подписали протокол об эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и его коллега из Республики Таджикистан Далер Джума подписали протокол по эксплуатации Сангтудинской гидроэлектростанции-1 (ГЭС). Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе правительства России.

«Россия и Таджикистан подписали протокол о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Данный протокол временно применяется по истечении 10 дней со дня его подписания. Он официально вступит в силу с момента получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам связи о выполнении всеми участниками договора внутригосударственных процедур.

Уточняется, что данная гидроэлектростанция является совместным инвестиционным проектом двух стран, разработанным в рамках их стратегического сотрудничества в области рационального использования водных и энергетических ресурсов.

Сангтудинская ГЭС-1 состоит из четырех гидроагрегатов, каждый из которых имеет мощность 167,5 МВт и за счет этого является второй по мощности в Таджикистане, уступая только Нурекской ГЭС, мощность которой составляет 3 тыс. МВт. Кроме того, она обеспечивает около 12% выработки электроэнергии в республике.

Вице-премьер РФ Александр Новак 17 апреля сообщил о том, что Россия заинтересована в строительстве новых электростанций в Таджикистане, в котором будут участвовать компании из РФ. Он также добавил, что Москва также проявляет интерес к ремонту, переоборудованию и модернизации действующей ГЭС.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 17 марта рассказал «Известиям» о совместных проектах России и Таджикистана, в том числе в сфере экологии. По его словам, в числе совместных работ — ликвидация наследия урановых проектов, рекультивация рудников и обогатительных мощностей.