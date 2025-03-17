Новак заявил об интересе РФ в строительстве новых электростанций в Таджикистане
Россия заинтересована в строительстве новых электростанций в Таджикистане, в котором будут участвовать компании из РФ, заявил 17 марта вице-премьер РФ Александр Новак.
«Как известно, Россия инвестировала в строительство Сангтудинской ГЭС в Таджикистане. Мы также заинтересованы и в строительстве новых электростанций с участием нашей компании», — отметил он в интервью телеканалу «Россия-1».
Новак также добавил, что Москва в том числе заинтересована в ремонте, переоборудовании и модернизации действующей ГЭС, поскольку у Таджикистана наблюдается очень высокий водный потенциал.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 17 марта рассказал «Известиям» о совместных проектах России и Таджикистана, в том числе в сфере экологии. По его словам, в числе совместных работ — ликвидация наследия урановых проектов, рекультивация рудников и обогатительных мощностей