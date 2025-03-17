Лихачев рассказал о совместных проектах РФ и Таджикистана

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 17 марта рассказал «Известиям» о совместных проектах России и Таджикистана, в том числе в сфере экологии.

«Очень большой разворот работ совместных у нас уже несколько лет идет в части экологических проектов. Это ликвидация наследия урановых проектов еще Советского Союза, рекультивация рудников и обогатительных мощностей», — отметил он.

Лихачев подчеркнул, что именно в Таджикистане был разработан первый советский уран, в том числе сырье и для первого военного изделия, и для первой атомной электростанции.

«Поэтому мы несем ответственность перед поколениями и делаем всё, чтобы ликвидировать любую опасность этого уже многодесятилетнего наследия», — заявил глава «Росатома».

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве. По итогам встречи главы государств утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка в Таджикистане.