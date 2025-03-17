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Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства до 2030 года

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ
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Россия и Таджикистан 17 марта утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года.

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства РФ и Республики Таджикистан в военной и военно-технической областях с 2026 по 2030 год», — объявлено в ходе трансляции.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка в Таджикистане. Кроме того, Москва и Душанбе условились углублять антитеррористическое и оборонное взаимодействие.

После подписания документов президент РФ Владимир Путин заявил, что новые договоренности России и Таджикистана послужат дальнейшему укреплению партнерства и процветанию народов двух стран.

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Ранее в этот день Путин в ходе переговоров с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о планах подписания совместных документов стран, в том числе в сфере безопасности в рамках работы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что вопросы безопасности имеют первостепенное значение в двустороннем сотрудничестве.

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