Путин рассказал о совместном с Таджикистаном решении вопросов безопасности

Президент России Владимир Путин сообщил 17 марта о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. <...> Сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению», — сказал российский лидер в ходе переговоров со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Президент Таджикистана, в свою очередь, отметил, что вопросы безопасности имеют первостепенное значение в двустороннем сотрудничестве. Он также подчеркнул свою готовность обсудить международные и региональные проблемы.

24 февраля Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана и обсудил с ним взаимодействие в торговле, экономике, культуре и безопасности. Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества Москвы и Душанбе, а также условились продолжать личные контакты.