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В Молдавии указали на переписывание истории Санду при финансировании ЕС

Илан Шор: ЕС платит Майе Санду за переписывание истории
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Фото: Global Look Press/Oliver Langel
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Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 25 апреля заявил, что президент Молдавии Майя Санду переписывает историю, связанную с Великой Отечественной войной (ВОВ), при финансировании Евросоюза (ЕС).

По его словам власти Молдавии решили, что «Победа не в тренде», а «вместо Вечного огня — европейский цирк, вместо героев Великой Отечественной войны (ВОВ) — полицейские кордоны и радужные флаги».

«Вот позорные реалии молдавского режима: Санду стыдится советского прошлого, ЕС платит пасовской своре за переписывание истории, нацпредатели не хотят Дня Победы. Для них освободители Молдовы — «оккупанты». Фашисты боялись нас в 1945-м. Боятся памяти в 2025-м», — написал Шор в своем Telegram-канале.

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Ранее, 23 апреля, сообщалось, что власти Молдавии запретили проведение мероприятий в честь Дня Победы на главной площади Кишинева и постановили, что 9 мая в республике будет отмечаться только День Европы. Для этих целей площадь Великого национального собрания планируется занять под организацию так называемого европейского городка.

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