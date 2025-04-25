В Молдавии указали на переписывание истории Санду при финансировании ЕС
Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 25 апреля заявил, что президент Молдавии Майя Санду переписывает историю, связанную с Великой Отечественной войной (ВОВ), при финансировании Евросоюза (ЕС).
По его словам власти Молдавии решили, что «Победа не в тренде», а «вместо Вечного огня — европейский цирк, вместо героев Великой Отечественной войны (ВОВ) — полицейские кордоны и радужные флаги».
«Вот позорные реалии молдавского режима: Санду стыдится советского прошлого, ЕС платит пасовской своре за переписывание истории, нацпредатели не хотят Дня Победы. Для них освободители Молдовы — «оккупанты». Фашисты боялись нас в 1945-м. Боятся памяти в 2025-м», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Ранее, 23 апреля, сообщалось, что власти Молдавии запретили проведение мероприятий в честь Дня Победы на главной площади Кишинева и постановили, что 9 мая в республике будет отмечаться только День Европы. Для этих целей площадь Великого национального собрания планируется занять под организацию так называемого европейского городка.