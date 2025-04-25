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Финансист спрогнозировал будущий курс доллара

Финансист Китайчук: курс доллара до сентября будет держаться до 85 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Доллар может оставаться на текущих значениях с июля по сентябрь, но всё зависит от политики президента США Дональда Трампа. Такое мнение финансист Виталий Китайчук высказал в пятницу, 25 апреля.

«Где-то, может, с июля по сентябрь он будет оставаться именно в этом диапазоне — 80–85 рублей. А далее тут уже непонятно, политическая обстановка до такой степени лотерейная, что неизвестно, куда он дальше пойдет. То есть он может пойти и на 70 рублей, а может на 95 рублей и выше», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По словам Китайчука, это связано с тем, что на сегодняшний день наблюдается неопределенная обстановка между США и РФ.

Финансист напомнил, что после прихода Трампа к власти многое меняется. Китайчук считает, что, для того чтобы прогнозировать стало легче, должно произойти смягчение обстановки в мировой торговле, так как на сегодняшний день она стала ожесточенной и все страны приступили к переходу на внутреннюю валюту.

Он отметил, что доллар по-прежнему используется в текущих годовых контрактах в нефтяной отрасли, но уже есть взаиморасчеты с Китаем, которые ведутся в юанях.

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Банк России установил официальный курс доллара на 24 апреля 2025 года на уровне 82,3637 рубля, передает RT. Таким образом, регулятор повысил официальный курс доллара на 90 копеек относительно предыдущего показателя.

Курс доллара на международной платформе Forex 14 апреля достиг минимума в 80,9 рубля на фоне снижения глобального индекса американской валюты и относительного укрепления российской. По словам директора сервиса «Купец CRM» Анны Анисимовой, причиной снижения курса стала общая слабость доллара на международных рынках из-за нарастающей нестабильности торговой политики США.

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