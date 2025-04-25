Axios сообщил о планах Уиткоффа посетить Оман для переговоров с Ираном
Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным направляется в Оман для встречи по ядерной сделке с Ираном. Об этом 25 апреля сообщил журналист Axios Барак Равид.
«Уиткофф вылетел из Москвы после встречи с Путиным и направляется в Оман для участия в ядерных переговорах с Ираном», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Ранее сообщалось, что Уиткофф покинул Кремль после переговоров с Путиным.
Ранее, 12 апреля, завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. В ходе встречи Уиткофф в присутствии главы МИД Омана Бадра бен Хамада аль-Бусаиди обменялись позициями своих правительств по этим вопросам.
19 апреля в Риме прошел второй раунд переговоров Вашингтона и Тегерана. Как сообщали иранские СМИ, между сторонами состоялся «конструктивный» диалог.