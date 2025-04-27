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Эксперты дали советы решившим посетить города воинской славы туристам

«Алеан»: самый популярный у туристов город воинской славы — Санкт-Петербург
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»
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Среди туристов спросом на вторые майские праздники пользуются поездки в города воинской славы — Санкт-Петербург, Москву, Минск, Волгоград, Севастополь, Мурманск: на них приходится 62% от общего числа бронирований городских отелей. Это следует из данных национального туроператора «Алеан», с которыми ознакомились «Известия» 27 апреля. Эксперты рассказали, какие места могут посетить путешественники в этих городах.

Самым популярным оказался — Санкт-Петербург. Доля Северной столицы в бронированиях городских отелей на 9 Мая составляет 39%. На Москву приходится 14%, Минск — 5%, Волгоград, Севастополь, Мурманск — суммарно 4% бронирований.

При этом наиболее демократичные цены предлагают путешественникам отели Севастополя и Мурманска. В Мурманске проживание в небольших отелях уровня трех звезд с завтраками будет стоить от 14 600 рублей на двух взрослых с ребенком на три ночи. В Севастополе — от 16 367 рублей, в Москве — от 30 270 рублей, в Санкт-Петербурге — от 26 949 рублей.

В Минске в праздничные дни проживание в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях обойдется в сумму от 62 700 рублей на двух взрослых с ребенком на три ночи с завтраками. В Волгограде большая часть номерного фонда города загружена. Остались единичные места в небольших отелях или апартаменты, квартиры стоимостью от 57 тыс. рублей на три ночи.

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Эксперты «Алеан» рекомендуют туристам, которые интересуются историей Великой Отечественной войны, посетить в Санкт-Петербурге — Музей блокады Ленинграда, Пискаревское мемориальное кладбище, Военно-морской музей. В Ленобласти — музей «Дорога жизни» на Ладожском озере и музейно-выставочный комплекс под открытым небом «Сестрорецкий рубеж», где показывают фортификационные сооружения, огневые точки и рассказывают о событиях Зимней войны и обороне Ленинграда.

В Москве туристы могут заглянуть в Музей Победы на Поклонной горе и Центральный музей Вооруженных сил РФ. В Подмосковье — Музей Военно-воздушных сил в Монино и парк «Патриот» в Кубинке. Специальную программу на 7–10 мая готовит парк «Патриот», где планируются военно-тактические игры, реконструкция воздушного боя, выступление конного клуба. Также туристы смогут посетить музейные площадки и храм Вооруженных сил, посвященный 75-летию Победы.

В Белоруссии можно посетить мемориальный комплекс «Хатынь» в Минской области и Брестскую крепость, в Волгограде — памятник-ансамбль «Мамаев курган» и музей-панораму «Сталинградская битва», в Севастополе — комплекс «Малахов курган», Владимирский собор — «усыпальницу адмиралов», Дом-музей севастопольского подполья, посмотреть диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», Военно-исторический музей Черноморского флота. В Мурманске туристы могут побывать в Военно-морском музее Северного флота и увидеть мемориал «Защитникам Советского Заполярья».

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.

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