Лучше мы к ним: зачем туристу ехать в Когалым

Где за Уралом можно сходить в настоящий питерский Русский музей, посетить спектакль в московском Малом театре, посмотреть на обитателей океана, а потом поехать на оленье стойбище? В Когалыме! Очень маленький, но очень амбициозный город может предложить туристу на удивление разнообразный досуг. Корреспондент «Известий» вместе с проектом «Медиа Амбассадоры» приехал сюда на ежегодный праздник День оленевода, а заодно изучил пятый по величине, но первый по культурной жизни город Югры.

Почему Когалым не гиблое место

Если гуглить «Когалым», то один из первых запросов звучит так: «Почему Когалым гиблое место?». Это неправда, уверяет сотрудница центра досуга и отдыха «Когалым» Мария Тиджани. Ни этимологически, ни по-человечески.

С хантыйского языка «когалым» — это «топь», «болото». Действительно: если посмотреть на карту, то ничего, кроме болот, вокруг не видно. Гиблое место, говорит Мария, взялось из легенды: якобы некий хант, опытный охотник, пошел в эти края и погиб . Когда строили в середине 2010-х храм Святой мученицы Татианы, нашли останки древнего человека — ногти и зубы. Может, тот самый охотник и есть? Вряд ли.

Русский музей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Гиблым, то есть «богом забытым», местом Когалым тоже не является. В 1975 году его основали ради нефтедобычи, а уже в 1985-м Когалым стал городом. В этом году празднуют, получается, сразу два юбилея.

На 60–70 тыс. жителей (это пятый по численности населения город ХМАО-Югры) здесь есть филиалы Русского музея, Малого театра, большой океанариум, университет с современным кампусом, две трехзвездочные гостиницы, Центр тенниса, скоро откроется после ремонта аквапарк, а еще строят академию футбольного «Спартака» и много чего еще. Строят очень быстро: по 2–4 объекта ежегодно открывают в сентябре, ко Дню нефтяника.

Хантыйский Борзаковский

Летом Когалым превращается в город-сад — это очень зеленый и чистый населенный пункт. Зимой можно ощутить на себе прелести западносибирского климата и налюбоваться на ослепительно белый снег. А вот в апреле самая распутица, активно тает весь выпавший за зиму снег. Зато в это время здесь проходит День оленевода.

Главная фишка этого праздника, выпавшего в этом году на 12 апреля, — гонки на оленьих упряжках. Ханты соревнуются с азартом, и эмоции иногда перехлестывают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

В мужском финальном масс-старте — стартуют сразу пять погонщиков — настоящая драма. Один из пятерых хантов замешкался на старте — олени побежали не туда, потому что провалились под рыхлый снег. Но потом так помчались в погоню, что на втором круге обогнали почти всех соперников. В итоге две упряжки финишировали буквально ноздря в ноздрю. Забег, достойный Олимпийских игр, — помните, как бегун Юрий Борзаковский в Афинах-2004 накатил на финиш? Вот точно так же мчался к победе отставший на старте хант. Пересек финишную черту, издал победный вопль, опрокинулся от избытка чувств в нартах на спину, вскинул победно хорей (шест, которым погоняют оленей) в воздух... Мужики подбежали, подхватили его — стали качать на руках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

В финишном створе оказались две упряжки. Судьи отдали победу «Борзаковскому». Но другие ханты не согласились: первое место заслужил тот, что лидировал большую часть гонки. Что делать? Фотофиниша нет. Всех фотографов и дроноводов опросили — ну нет объективной картинки, и всё тут. Казалось бы, и Нуми-Торум с ним, да только не просто за первое место борются ханты — победителю достанется снегоход «Буран».

Пришлось принимать решение на всеобщем совете. В этом есть смысл, ведь это сейчас День оленевода — городской праздник Когалыма, а раньше в межсезонье семейства с разных стойбищ Югры встречались друг с другом, чтобы обсудить совместные дела, поторговать и о чем-то договориться. Вот и теперь пришлось искать общий язык. Судьи со сцены объявили победителем «Борзаковского», а «Буран» отправился семье того, кто официально занял второе место. О справедливости не нам судить, тем более коллегиальное решение признали все.

Как живут ханты

Оленья упряжка — это совсем не то же самое, что упряжка лошадей и даже собак хаски. На вид всё выглядит гораздо сложнее. Олени постоянно не слушаются — сбиваются в кучу, начинают драться между собой, уводят в сторону или вдруг наворачивают круги на одном месте.

— Да-а-а, это тебе не машина, — обсуждают увиденное парень с девушкой в толпе. — Но в принципе я разобрался в управлении.

Девушке не очень нравится — действия хантов-погонщиков иногда выглядят жестокими. Хорей — это длиннющий деревянный шест, которым оленевод, сидя в нартах, бьет животное в бок, чтобы упряжка повернула в нужную сторону. Но зрелище захватывающее, особенно если найти правильную точку обзора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Женские забеги интересны так же, как и женский теннис: чуть менее виртуозное управление снарядом (нартами в данном случае), зато гораздо громче крики. Сначала в поддержку: «Фая, давай!» — а затем уже на трассе сама погонщица равномерным визгом подгоняет животных. Зрители вокруг невольно включают видео на своих смартфонах — такое надо сохранить в памяти.

Хозяйка стойбища «Юты Капияха» Людмила уже пронеслась на своих нартах. Проехала «нормально», но на выход в финал не претендует. Рядом вертится смешная дочка Людмилы. Ее зовут Дарья. Оказывается, сейчас почти всегда хантов называют русскими именами — так повелось уже давно, и неважно, есть в семье чужая кровь или нет.

Людмила наполовину хантыйка, наполовину лесная ненка. Муж Людмилы — русский. Ему так понравилась жизнь хантов, что он бросил всё, обучился делу этого народа и ушел жить к своей новой семье на стойбище. Поэтому маленькая Дарья теперь наполовину русская, на четверть хантыйка и на четверть ненка.

Людмила Айваседа с дочерью Дарьей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

А вот фамилия у Людмилы вполне аутентичная, ненецкая: Айваседа. Хантыйка смеется: это переводится «безголовая», что бы это ни значило.

Людмила, как и все ханты-оленеводы, живет так называемым традиционным укладом жизни, хотя, конечно, его таковым до конца называть уже сложно. У очень многих — новенькие айфоны. У Людмилы Айваседы — страница в соцсети, на которую подписано более 2 тыс. человек. В стойбищах есть интернет, дети ходят в стойбищную школу. Неизменной остается необходимость следить за оленями, несколько раз в год переезжать с места на место, чтобы животным было чем питаться. Иногда на одну семью приходится по 300 особей.

Если вам не повезло и на День оленевода попасть не удалось, можно приехать специально на стойбище. Такие поездки могут организовать в двух гостиницах «Когалым» и «Космос», которые здесь выполняют и функцию туроператоров.

Где поесть в Когалыме

В этих же гостиницах находятся главные рестораны города. Без флера провинциальности не обошлось: кафе «Занзибар» днем детское, а вечером это уже караоке-бар с выпивкой. Но и здесь в меню можно найти интересные позиции, например вкусные пельмени с муксуном или десерт «Таежный» из брусники, кедровых орешек и сгущенки.

Салат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Ресторан «У камелька» в «Космосе» выглядит фешенебельнее. Здесь хорошее обслуживание и интересное меню. Приятно удивит теплый салат с папоротником и сердцем оленя, порадует строганина из муксуна, а в качестве экзотического основного блюда можно попробовать пельмени с медвежатиной. Мясо медведя тяжело усваивается, поэтому его перемешивают в пропорции 60 на 40 с говядиной. Распознать, в чем же уникальный вкус этого мяса, может быть, и не получится, но галочку поставите: медведя — ел.

Пельмени с медвежатиной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Что посмотреть в Когалыме

Генменеджер Cosmos Smart Kogalym Даниил Смирнов из Москвы, но очень полюбил этот северный город, хотя первой реакцией на предложение сюда поехать было «Когалым — это где?».

— Здесь московская инфраструктура, но нет суеты и такого количества людей. Отличный ретрит! — говорит он.

В теплое время он предлагает сплавиться по реке Ингу-Ягун. Есть два десятка сапов — и плыви хоть до Сургута. Летом, например, будет студенческая регата.

Заммэра Когалыма Анатолий Згонников тоже расхваливает жизнь в Югре. Говорит: Север — это совсем другое. Тут все доброжелательны. А бандитизма не было даже в 90-е.

Река Ингу-Ягун Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Город маленький и невысокий: свечкой горожане называют девятиэтажный дом. В Сети можно найти видео, как стоит на его крыше в 1995 году тогдашний мэр Когалыма Сергей Собянин и показывает: здесь собирали грибы, здесь летали глухари — дикое место было!

Обязательно стоит заглянуть в филиал Русского музея. Его открыли в 2020 году, и раз в год прямиком из Петербурга привозят одну тематическую выставку. Сейчас — «Времена года». Подборка небольшая, но очень приятная: Коровин, Грабарь, Серебрякова, Саврасов, Кустодиев, Серов, Мясоедов... В сентябре экспозицию поменяют, кого привезут — пока неизвестно. Смотрители верят, что наконец-то приедет Репин, но и без него обиженным город не останется.

Спланируйте поездку так, чтобы можно было сходить в Малый театр. Спектакли приезжают прямиком из Москвы раз в месяц и идут четыре дня подряд. Только билеты лучше покупать заранее: очень уж часты солд-ауты .

Малый театр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Филиал Малого театра открыли в 2019 году, но воспитывать публику пришлось несколько лет. Сначала возникали вопросы: а Малый театр — это, наверное, филиал Большого? А актеры, наверное, не настоящие будут?

— Но всех показали: и Муравьеву, и Афанасьева, — говорит директор филиала Маргарита Гичай. — Теперь наших актеров узнают на улицах, берут автографы. Я называю их — народные артисты Когалыма. Им, конечно, пришлось привыкать к постоянным командировкам в Югру. Но теперь нравится, шутят: «Поехали на дачу».

У сотрудников тоже возникали сложности. Однажды закрытый на смену декораций занавес восприняли как антракт, включили везде свет — и зрители потянулись в буфет. Актерам пришлось подчиниться и сделать антракт раньше запланированного.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

А вот океанариум открыт ежедневно. Он неплох даже по меркам большого города. В морском аквариуме есть 60-метровый туннель, в котором плавают акулы. Чтобы рыбы хорошо себя чувствовали в океанариуме, сотрудники самостоятельно готовят морскую воду — в подсобных помещениях стоят огромные мешки с солью. Ежемесячно нужно тратить 6 т.

Можно и погрузиться — в обычном снаряжении или даже в легендарной «трехболтовке», которая используется еще с XIX века. Только учтите — это водолазное снаряжение очень тяжелое, около 120 кг.

А перед посещением океанариума обязательно покормите рыбок из соски — на удивление увлекательное занятие.

Промышленный туризм в Когалыме

В Когалыме можно попасть в кернохранилище. Так называют «библиотеку» для керна — породы, которую достают из-под земли, чтобы точно определить, где находится нефть. В кернохранилище знают всё о недрах и могут показать, как светится нефть под ультрафиолетовыми лучами, объяснить, откуда, собственно, извлекают черное золото и т.д.

Кернохранилище Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Отдельно когалымское кернохранилище уступает такому же месту в Ханты-Мансийске, где сделали полноценный музейный объект с интерактивом. Однако Когалым может предложить более комплексное погружение в тему добычи (с ударением на «о», конечно): вслед за хранилищем можно отправиться в Центр исследования керна, где покажут, например, электронный вакуумный микроскоп, который позволяет рассматривать породу в увеличении в 15 тыс. раз. Иногда получаются потрясающие изображения: если на фото что-то волокнистое, похожее на креветку — это глинистая порода, круглые элементы — это всегда органика.

Центр исследования керна, фото с микроскопа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Пока и кернохранилище, и Центр исследования керна еще только привыкают к туристам: все-таки это производственные объекты, к посторонним здесь относятся крайне настороженно. Но глава города Тимур Агадуллин верит, что это временно, и надеется вскоре наладить комплексный продукт для промтуриста — есть даже предварительное согласие, что гостей города начнут пускать на один из «кустов» нефтедобычи «Лукойла», где стоит пусть уже выходящая из эксплуатационной моды, но эффектная «качалка».

Кернохранилище Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гурьянов

Где, как не в этом городе, показывать, как добывают нефть? Даже в неофициальном гимне города поется: «Пусть спешат по свету поезда, самолеты пролетают мимо, но с тобою помним мы всегда — ими движет нефть из Когалыма».