Горячая путевка: Тюмень делает ставку на термальные источники
Кажется, совсем недавно снобы цедили сквозь зубы: «Тюмень — столица деревень». А теперь этот город неизменно занимает высокие строчки в рейтингах лучших мест для проживания, путешествий, трудоустройства, заботы о здоровье и т.д. Столицей Тюмень тоже стала — с 2020 года она считается термальным центром России, а ее курорты именуют морезаменителем. Корреспондент «Известий» окунулась в горячие источники, побывала в суровой сибирской тюрьме и научилась резать строганину вместе с проектом «Туту.ру» «Медиаразведка».
Морезаменитель
На территории Западной Сибири 38–55 млн лет назад плескалось теплое море. Со временем оно ушло под землю и было забыто до тех пор, пока в середине прошлого столетия не началась планомерная разведка полезных ископаемых. Нефтяники пробурили скважину на проектную глубину 2000 м, но вместо черного золота ударил фонтан минеральной воды.
Уникальными подземными водами россиян не удивить — горячие источники есть в регионе Минвод, на Камчатке, в Краснодарском крае. Но именно в Тюмени на первый Термальный конгресс собралось недавно со всей страны более 150 специалистов. Не обидно ли другим регионам, что термальной столицей все-таки признали сибирский город?
— Нет, не обидно, — уверил корреспондента «Известий» заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. — Это был маркетинговый ход, актуальный не только для нас, но и для других регионов. Решение принималось совместно с Ростуризмом. Ставилась задача привлечь внимание новой целевой аудитории к термальным источникам в целом в стране. И, конечно, нужен был неожиданный регион — регион-сюрприз.
В итоге фишка с термальной столицей действительно сыграла на руку всему туристическому бизнесу. Теперь на такие курорты охотно едут и пенсионеры, и активная молодежь, и степенные семейные люди.
По словам замгубернатора, сыграло роль и то, что в регионе уже была действующая качественная инфраструктура, в частности санаторная. Преимущество Тюмени еще и в доступности для самих сибиряков и жителей центральной части России. Например, из Москвы в воздушную гавань Рощино можно долететь за 2 часа 40 минут.
Вода как в Венгрии
Температура древнего моря в среднем колеблется от 36 до 48 градусов. Участница конгресса директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова подчеркнула, что в 2024 году в Тобольском районе открыли новый комплекс с термальной водой, температура которой была даже выше 50 градусов — пришлось закупать оборудование для ее охлаждения. Представители турбизнеса охотно вкладываются в термы.
Кто бывал в Пятигорске, знает, что в окрестностях горы Машук можно погрузиться в бесстыжие ванны — просто, доступно и бесплатно. А вот в Тюмени, по словам Пантелеева, нет возможности поплескаться в диком источнике. Все действующие скважины взяты в оборот.
Горячий сероводородный источник в Пятигорске
Наплыва отдыхающих тюменцы не боятся — инфраструктура курортов постоянно расширяется и модернизируется.
— Сегодня на территории Тюменской области располагается порядка 22 термальных комплексов, на которых размещено в совокупности 25 открытых бассейнов с термальной минеральной водой, — рассказала Мария Трофимова. — Только за последние пять лет обновились и открыты с нуля восемь таких комплексов.
Спрос определяет предложение. Например, экопарк «Тайга» раньше работал только по выходным, а теперь, для того чтобы пожить здесь недельку-другую, туристы записываются за полгода. Помимо термальной зоны с открытым и закрытым бассейном здесь имеется банный комплекс, детские комнаты, спа. Территория «Тайги» оправдывает свое название — здесь вековые сосны, тишина и полная иллюзия оторванности от шума и суеты.
По словам Трофимовой, во всех термальных комплексах в обязательном порядке обозначен состав воды, противопоказания и требования по лечению. Кстати, специалисты изучили почти все термальные источники и пришли к выводу, что тюменская водичка по составу близка венгерской, такой, например, как в Будапеште и на курорте Шарвар.
— Наша вода хлоридно-натриевая, йодо-бромная — это соленая вода, морская. На венгерских курортах примерно такая же. Основа нашей воды — хлорид натрия, — комментирует Мария Трофимова.
Для красоты и здоровья
Вода действительно пахнет морем. В этом корреспондент «Известий» убедилась, посетив два термальных комплекса. Особенное удовольствие — окунуться в термы зимой. Контраст горячей воды и морозного воздуха — одно из главных преимуществ сибирских термальных курортов. Считается, что такой отдых омолаживает. Этот секрет красоты и здоровья зашифрован в «Коньке-горбунке» Петра Ершова, тоже сибиряка. Чтобы вернуть молодость и похорошеть, героям произведения нужно было, в частности, нырнуть из котла с «водой студеной» в котел с «водой вареной».
— Это очень хорошая тренировка, стимуляция наших поверхностных сосудов, когда мы из холода попадаем в тепло, а из тепла в холод, — прокомментировала «Известиям» Юлия Решетникова, главный врач Центра управления здоровьем Майер курорта «Марциаль». — Но учтите, что в горячей термальной воде рекомендуется находиться не дольше 15 минут — только тогда будет терапевтический эффект.
В Тюмени вообще царит культ оздоровительного туризма. С сибирскими дарами природы, которые максимально используются в уходовой косметике и здоровом питании, сочетаются самые современные медицинские технологии. Та же Майер-терапия основана на очищении и восстановлении организма, укреплении иммунитета.
— Мы взяли этот подход, поскольку он встраивается в концепцию правильного питания, лечения, оздоровления и использования термальной воды. Кроме того, он соответствует требованиям классической медицины в соответствии с законодательством, — поясняет Юлия Решетникова.
Строганина, пельмени, кедровые орешки
Пока курортницы высчитывают калории и заказывают экодесерты, из глубины веков им грозят пухлыми кулачками тюменские купчихи. В старину в здешних местах худосочные барышни не были в почете, а вот полнота считалась признаком красоты. Дородность местных невест проверялась так: девушку сажали на орех и если скорлупа трещала под тяжестью красавицы, то всё в порядке — пора выдавать замуж. В противном случае купеческую дочь укладывали на пуховые перины и откармливали до тех пор, пока она не набирала нужный вес.
Гид-экскурсовод Любовь Витковская, придирчиво оглядев группу журналистов, заявила: «В пресс-туре вы должны набрать по 3 кг». Сразу скажу, что это удалось — кормят в Сибири до отвала. Одно из главных достоинств местного стола — рыба, которую здесь называют хвостами.
«Сибирская рыба — муксун, нельма, осетр сибирский — не имеет мелких костей, только крупные. А стерлядь вообще без костей — у нее только хрящик, который тоже едят», — рассказывает Любовь Витковская.
Сибиряки лакомятся сырой мороженой рыбой — строганиной. В таком виде «хвосты» — омега 3 в чистом виде. О чудесных свойствах рыбы знала жена Петра Первого Екатерина. Как-то императрица пожелала, чтобы ей доставили свежую сибирскую рыбу. По словам Любови Витковской, под Тобольском для Екатерины выловили трехметрового осетра. Рыбину на морозе долго обливали холодной водой, чтобы образовался ледяной кокон — для сохранности. Умельцы сколотили три подводы, и этот «поезд» отправился из Тобольска в Санкт-Петербург. Везли осетра целый месяц, а когда рыбу разморозили, она даже вильнула хвостом, едва не ударив императрицу по щеке.
«Екатерина не только ела строганину, но и прикладывала кусочки свежей сибирской рыбы на веки, щеки, шею и грудь», — рассказала Витковская.
Строганина — главное блюдо тюменского стола еще и потому, что очень сытная. Местные хозяйки считают, что без нее гости уйдут голодными. Любовь Витковская рассказала, как с древних времен готовилась строганина: «Берется замороженная рыба, топором отрубается голова. Рыбина ставится на деревянную устойчивую поверхность, потом плавники по бокам срезаются. Посередине тушки делается надрез острым ножом, буквально на толщину чешуи со шкурой. Затем с замороженной сырой рыбы плоскогубцами снимается сначала одна половина шкуры с чешуей, а затем другая. Замороженную мякоть строгают тонкими прозрачными кусочками сверху вниз, от хвоста к голове».
Возможность отведать сибирский деликатес и даже самим настрогать лакомство представилась в ресторане-музее «Чум», стилизованном под стоянку геологоразведочной экспедиции. Тонкие кусочки строганины мы опускали в макало — смесь соли и перца. Лакомство не пахнет рыбой, поэтому деликатес можно и нужно брать руками. Во рту строганина буквально тает, поэтому есть ее надо сразу. Со строганиной прекрасно сочетаются местные настойки из клюквы и брусники. В «Чуме» довелось также отведать удивительный десерт — кедровые орешки с брусникой и сгущенным молоком. Это — последняя фишка сибирских кулинаров.
А в ресторане «#СибирьСибирь» нас удивили десертом «Мамонт». Фигурка на основе кедрового молока — изюминка ресторана. Перед подачей официант поджигает жидкий азот, и мамонтенок словно плывет на льдине из безе. В меню — разнообразные блюда из рыбы, лося, говядины, оленины. Особый вкус лакомствам придают местные продукты — морошка, кедровые орехи. Настоящий хит — утиная грудка с брусничным соусом и яблочными пончиками. А над оформлением заведения потрудились талантливые дизайнеры. Например, в одной зоне потолок инкрустирован ложками, которых потребовалось 28 тыс. штук; в другой красуются деревянные наличники с уникальной резьбой.
Что касается панорамного ресторана «Ремезов», то нам очень повезло, что он находится в одноименном отеле. Кормят здесь с купеческим размахом — после такого застолья не хотелось уже никуда идти — хорошо, что номер рядом. Грузди с молодым картофелем, тарелка с сибирской рыбой, паштет из утки с луково-брусничным конфитюром и тостами, пельмени из лосося, щуки, муксуна — после сытного ужина корреспондент «Известий» почувствовала себя той самой купчихой, способной расколоть орех, да не один. Кстати, и номера в этом отеле стилизованы под купеческие хоромы.
Кандалы и «бабы»
Но кто же этот Ремезов, в честь которого названы гостиница и ресторан в Тюмени? Уроженец Тобольска настолько многогранен, что когда экскурсоводы рассказывают о нем, то кажется, речь идет о нескольких разных людях. Судите сами: Семен Ульянович Ремезов — картограф, летописец, архитектор, художник, писатель. Благодаря ему был построен единственный на территории Сибири каменный кремль в его родном городе. Ремезов составлял атласы и карты, участвовал в переписи населения. По его чертежам были построены главные здания Тобольска: Приказная палата и Гостиный двор. И это далеко не полный перечень заслуг Семена Ульяновича.
Засвидетельствовать свое почтение великому сибиряку мы отправились в Тобольск. Если что, возьмите на заметку отель «Миррос» — отсюда рукой подать до исторической части города, где стоит изумительной красоты кремль. Со смотровой площадки открываются потрясающие виды на Нижний посад Тобольска и реку Иртыш — последнее пристанище покорителя Сибири Ермака Тимофеевича.
Тобольск был основан в 1587 году, его называют Воротами Азии и отцом городов сибирских. С 1708 года этот город был центром обширной Сибирской губернии, раскинувшейся от Урала до Тихого океана.
Важный момент. Добраться до Тобольска можно самолетом — здесь есть свой аэропорт и называется он, конечно же, Ремезов. Из Тюмени в древний город спешат на поезде или едут по трассе Р-404 — это тот самый знаменитый Сибирский тракт, который помнит «звон кандальный» осужденных по уголовным и политическим статьям.
В Тобольске отбывал ссылку даже знаменитый колокол из Углича, возвестивший о гибели царевича Дмитрия. За эту печальную весть колоколу вырвали язык да и сослали в Сибирь. Об этом мы услышали от экскурсовода на территории кремля, у входа в Софийско-Успенский собор, построенный в 1686 году.
Кто-то из арестантов попадал в Тобольский тюремный замок, а другие шли в суровые края дальше, на восток. В этой тюрьме провел 10 дней по дороге к основному месту заключения (каторга в Омске) Федор Достоевский.
В прежние времена условия содержания в тюремном замке были суровые, чего стоил только горбатый карцер, где невозможно было стоять в полный рост, но и сидеть днем запрещалось.
Тюрьма действовала и в советские времена, а закрылась в 1989 году. Сегодня это центр притяжения путешественников. В тюремном замке располагается Музей сибирской каторги и ссылки, на его территории для любителей острых ощущений действует хостел «Узник», стилизованный под место заключения.
Признаться честно, вышки, камеры и небо в клеточку наводят на туриста меньше ужаса, чем, скажем, Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. Куда как более тягостные впечатления остаются после посещения Музея семьи императора Николая II, расположенного в мемориальном здании Губернаторского дома. Здесь последний российский царь с семьей и слугами провел восемь месяцев (с августа 1917 года) в томительном ожидании решения своей судьбы, фактически на пороге вечности. В музее собраны уникальные личные вещи семьи Романовых: мебель, предметы интерьера, их фотографии и другие реликвии.
В музее истории управления Сибирью «Дворец наместника» нам рассказали еще и о том, как удивительным образом переплетались судьбы известнейших жителей Тобольска. Например, Петр Ершов ребенком переехал сюда из родного села Ершово. В Тобольской гимназии мальчика учил, в частности, ее директор — отец Дмитрия Менделеева. Семьи этих двух родов общались между собой. А когда сам Ершов стал учителем и инспектором Тобольской гимназии, сюда поступил Дмитрий Менделеев. Первой женой гениального химика была падчерица автора «Конька-горбунка».
Теперь творчество одного и открытия другого стали настоящим брендом Тобольска. В отделе сувениров музея много интересных вещиц, связанных и с Ершовым, и с Менделеевым. Например, футболку с принтом в виде периодической системы элементов и броской надписью «Эту футболку ношу периодически» можно привезти в подарок подростку.
А если путешественнику больше по душе съестные сувениры, то надо отправляться в ресторан старосибирской кухни «Поварня» с авторским меню бренд-шефа Давида Хачатряна. Здесь после сытного обеда можно купить ромовую бабу «Тобол», сделанную по рецепту XVIII века. Над восстановлением этого уникального десерта потрудилась жена бренд-шефа Елена. «Бабу» упакуют, и она доедет в багаже такой, как и была сразу после выпечки, — свежей и румяной. Мы же помним, что до Западной Сибири рукой подать.