Горячая путевка: Тюмень делает ставку на термальные источники

Кажется, совсем недавно снобы цедили сквозь зубы: «Тюмень — столица деревень». А теперь этот город неизменно занимает высокие строчки в рейтингах лучших мест для проживания, путешествий, трудоустройства, заботы о здоровье и т.д. Столицей Тюмень тоже стала — с 2020 года она считается термальным центром России, а ее курорты именуют морезаменителем. Корреспондент «Известий» окунулась в горячие источники, побывала в суровой сибирской тюрьме и научилась резать строганину вместе с проектом «Туту.ру» «Медиаразведка».

Морезаменитель

На территории Западной Сибири 38–55 млн лет назад плескалось теплое море. Со временем оно ушло под землю и было забыто до тех пор, пока в середине прошлого столетия не началась планомерная разведка полезных ископаемых. Нефтяники пробурили скважину на проектную глубину 2000 м, но вместо черного золота ударил фонтан минеральной воды.

Фото: Visit Tyumen

Уникальными подземными водами россиян не удивить — горячие источники есть в регионе Минвод, на Камчатке, в Краснодарском крае. Но именно в Тюмени на первый Термальный конгресс собралось недавно со всей страны более 150 специалистов. Не обидно ли другим регионам, что термальной столицей все-таки признали сибирский город?

— Нет, не обидно, — уверил корреспондента «Известий» заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. — Это был маркетинговый ход, актуальный не только для нас, но и для других регионов. Решение принималось совместно с Ростуризмом. Ставилась задача привлечь внимание новой целевой аудитории к термальным источникам в целом в стране. И, конечно, нужен был неожиданный регион — регион-сюрприз.

В итоге фишка с термальной столицей действительно сыграла на руку всему туристическому бизнесу. Теперь на такие курорты охотно едут и пенсионеры, и активная молодежь, и степенные семейные люди.

Фото: Visit Tyumen

По словам замгубернатора, сыграло роль и то, что в регионе уже была действующая качественная инфраструктура, в частности санаторная. Преимущество Тюмени еще и в доступности для самих сибиряков и жителей центральной части России. Например, из Москвы в воздушную гавань Рощино можно долететь за 2 часа 40 минут.

Вода как в Венгрии

Температура древнего моря в среднем колеблется от 36 до 48 градусов. Участница конгресса директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова подчеркнула, что в 2024 году в Тобольском районе открыли новый комплекс с термальной водой, температура которой была даже выше 50 градусов — пришлось закупать оборудование для ее охлаждения. Представители турбизнеса охотно вкладываются в термы.

Кто бывал в Пятигорске, знает, что в окрестностях горы Машук можно погрузиться в бесстыжие ванны — просто, доступно и бесплатно. А вот в Тюмени, по словам Пантелеева, нет возможности поплескаться в диком источнике. Все действующие скважины взяты в оборот.

Горячий сероводородный источник в Пятигорске Фото: РИА Новости/Антон Подгайко

Наплыва отдыхающих тюменцы не боятся — инфраструктура курортов постоянно расширяется и модернизируется.

— Сегодня на территории Тюменской области располагается порядка 22 термальных комплексов, на которых размещено в совокупности 25 открытых бассейнов с термальной минеральной водой , — рассказала Мария Трофимова. — Только за последние пять лет обновились и открыты с нуля восемь таких комплексов.

Спрос определяет предложение. Например, экопарк «Тайга» раньше работал только по выходным, а теперь, для того чтобы пожить здесь недельку-другую, туристы записываются за полгода. Помимо термальной зоны с открытым и закрытым бассейном здесь имеется банный комплекс, детские комнаты, спа. Территория «Тайги» оправдывает свое название — здесь вековые сосны, тишина и полная иллюзия оторванности от шума и суеты.

Фото: Visit Tyumen

По словам Трофимовой, во всех термальных комплексах в обязательном порядке обозначен состав воды, противопоказания и требования по лечению. Кстати, специалисты изучили почти все термальные источники и пришли к выводу, что тюменская водичка по составу близка венгерской, такой, например, как в Будапеште и на курорте Шарвар.

— Наша вода хлоридно-натриевая, йодо-бромная — это соленая вода, морская. На венгерских курортах примерно такая же. Основа нашей воды — хлорид натрия, — комментирует Мария Трофимова.

Для красоты и здоровья

Вода действительно пахнет морем. В этом корреспондент «Известий» убедилась, посетив два термальных комплекса. Особенное удовольствие — окунуться в термы зимой. Контраст горячей воды и морозного воздуха — одно из главных преимуществ сибирских термальных курортов. Считается, что такой отдых омолаживает. Этот секрет красоты и здоровья зашифрован в «Коньке-горбунке» Петра Ершова, тоже сибиряка. Чтобы вернуть молодость и похорошеть, героям произведения нужно было, в частности, нырнуть из котла с «водой студеной» в котел с «водой вареной».

— Это очень хорошая тренировка, стимуляция наших поверхностных сосудов, когда мы из холода попадаем в тепло, а из тепла в холод, — прокомментировала «Известиям» Юлия Решетникова, главный врач Центра управления здоровьем Майер курорта «Марциаль». — Но учтите, что в горячей термальной воде рекомендуется находиться не дольше 15 минут — только тогда будет терапевтический эффект.

Фото: Visit Tyumen

В Тюмени вообще царит культ оздоровительного туризма. С сибирскими дарами природы, которые максимально используются в уходовой косметике и здоровом питании, сочетаются самые современные медицинские технологии. Та же Майер-терапия основана на очищении и восстановлении организма, укреплении иммунитета.

— Мы взяли этот подход, поскольку он встраивается в концепцию правильного питания, лечения, оздоровления и использования термальной воды. Кроме того, он соответствует требованиям классической медицины в соответствии с законодательством, — поясняет Юлия Решетникова.

Строганина, пельмени, кедровые орешки

Пока курортницы высчитывают калории и заказывают экодесерты, из глубины веков им грозят пухлыми кулачками тюменские купчихи. В старину в здешних местах худосочные барышни не были в почете, а вот полнота считалась признаком красоты. Дородность местных невест проверялась так: девушку сажали на орех и если скорлупа трещала под тяжестью красавицы, то всё в порядке — пора выдавать замуж. В противном случае купеческую дочь укладывали на пуховые перины и откармливали до тех пор, пока она не набирала нужный вес.

Фото: Visit Tyumen

Гид-экскурсовод Любовь Витковская, придирчиво оглядев группу журналистов, заявила: «В пресс-туре вы должны набрать по 3 кг». Сразу скажу, что это удалось — кормят в Сибири до отвала. Одно из главных достоинств местного стола — рыба, которую здесь называют хвостами.

« Сибирская рыба — муксун, нельма, осетр сибирский — не имеет мелких костей, только крупные. А стерлядь вообще без костей — у нее только хрящик, который тоже едят» , — рассказывает Любовь Витковская.

Фото: Visit Tyumen

Сибиряки лакомятся сырой мороженой рыбой — строганиной. В таком виде «хвосты» — омега 3 в чистом виде. О чудесных свойствах рыбы знала жена Петра Первого Екатерина. Как-то императрица пожелала, чтобы ей доставили свежую сибирскую рыбу. По словам Любови Витковской, под Тобольском для Екатерины выловили трехметрового осетра. Рыбину на морозе долго обливали холодной водой, чтобы образовался ледяной кокон — для сохранности. Умельцы сколотили три подводы, и этот «поезд» отправился из Тобольска в Санкт-Петербург. Везли осетра целый месяц, а когда рыбу разморозили, она даже вильнула хвостом, едва не ударив императрицу по щеке.

«Екатерина не только ела строганину, но и прикладывала кусочки свежей сибирской рыбы на веки, щеки, шею и грудь», — рассказала Витковская.

Фото: Visit Tyumen

Строганина — главное блюдо тюменского стола еще и потому, что очень сытная. Местные хозяйки считают, что без нее гости уйдут голодными. Любовь Витковская рассказала, как с древних времен готовилась строганина: « Берется замороженная рыба, топором отрубается голова. Рыбина ставится на деревянную устойчивую поверхность, потом плавники по бокам срезаются. Посередине тушки делается надрез острым ножом, буквально на толщину чешуи со шкурой. Затем с замороженной сырой рыбы плоскогубцами снимается сначала одна половина шкуры с чешуей, а затем другая. Замороженную мякоть строгают тонкими прозрачными кусочками сверху вниз, от хвоста к голове» .

Возможность отведать сибирский деликатес и даже самим настрогать лакомство представилась в ресторане-музее «Чум», стилизованном под стоянку геологоразведочной экспедиции. Тонкие кусочки строганины мы опускали в макало — смесь соли и перца. Лакомство не пахнет рыбой, поэтому деликатес можно и нужно брать руками. Во рту строганина буквально тает, поэтому есть ее надо сразу. Со строганиной прекрасно сочетаются местные настойки из клюквы и брусники. В «Чуме» довелось также отведать удивительный десерт — кедровые орешки с брусникой и сгущенным молоком. Это — последняя фишка сибирских кулинаров.

Фото: Visit Tyumen

А в ресторане «#СибирьСибирь» нас удивили десертом «Мамонт». Фигурка на основе кедрового молока — изюминка ресторана. Перед подачей официант поджигает жидкий азот, и мамонтенок словно плывет на льдине из безе. В меню — разнообразные блюда из рыбы, лося, говядины, оленины. Особый вкус лакомствам придают местные продукты — морошка, кедровые орехи. Настоящий хит — утиная грудка с брусничным соусом и яблочными пончиками. А над оформлением заведения потрудились талантливые дизайнеры. Например, в одной зоне потолок инкрустирован ложками, которых потребовалось 28 тыс. штук; в другой красуются деревянные наличники с уникальной резьбой.

Фото: Visit Tyumen

Что касается панорамного ресторана «Ремезов», то нам очень повезло, что он находится в одноименном отеле. Кормят здесь с купеческим размахом — после такого застолья не хотелось уже никуда идти — хорошо, что номер рядом. Грузди с молодым картофелем, тарелка с сибирской рыбой, паштет из утки с луково-брусничным конфитюром и тостами, пельмени из лосося, щуки, муксуна — после сытного ужина корреспондент «Известий» почувствовала себя той самой купчихой, способной расколоть орех, да не один. Кстати, и номера в этом отеле стилизованы под купеческие хоромы.

Кандалы и «бабы»

Но кто же этот Ремезов, в честь которого названы гостиница и ресторан в Тюмени? Уроженец Тобольска настолько многогранен, что когда экскурсоводы рассказывают о нем, то кажется, речь идет о нескольких разных людях. Судите сами: Семен Ульянович Ремезов — картограф, летописец, архитектор, художник, писатель. Благодаря ему был построен единственный на территории Сибири каменный кремль в его родном городе. Ремезов составлял атласы и карты, участвовал в переписи населения. По его чертежам были построены главные здания Тобольска: Приказная палата и Гостиный двор. И это далеко не полный перечень заслуг Семена Ульяновича.

Засвидетельствовать свое почтение великому сибиряку мы отправились в Тобольск. Если что, возьмите на заметку отель «Миррос» — отсюда рукой подать до исторической части города, где стоит изумительной красоты кремль. Со смотровой площадки открываются потрясающие виды на Нижний посад Тобольска и реку Иртыш — последнее пристанище покорителя Сибири Ермака Тимофеевича.

Фото: Visit Tyumen

Тобольск был основан в 1587 году, его называют Воротами Азии и отцом городов сибирских. С 1708 года этот город был центром обширной Сибирской губернии, раскинувшейся от Урала до Тихого океана.

Важный момент. Добраться до Тобольска можно самолетом — здесь есть свой аэропорт и называется он, конечно же, Ремезов. Из Тюмени в древний город спешат на поезде или едут по трассе Р-404 — это тот самый знаменитый Сибирский тракт, который помнит «звон кандальный» осужденных по уголовным и политическим статьям.

В Тобольске отбывал ссылку даже знаменитый колокол из Углича, возвестивший о гибели царевича Дмитрия. За эту печальную весть колоколу вырвали язык да и сослали в Сибирь. Об этом мы услышали от экскурсовода на территории кремля, у входа в Софийско-Успенский собор, построенный в 1686 году.

Кто-то из арестантов попадал в Тобольский тюремный замок, а другие шли в суровые края дальше, на восток. В этой тюрьме провел 10 дней по дороге к основному месту заключения (каторга в Омске) Федор Достоевский.

Фото: Visit Tyumen

В прежние времена условия содержания в тюремном замке были суровые, чего стоил только горбатый карцер, где невозможно было стоять в полный рост, но и сидеть днем запрещалось.

Тюрьма действовала и в советские времена, а закрылась в 1989 году. Сегодня это центр притяжения путешественников. В тюремном замке располагается Музей сибирской каторги и ссылки, на его территории для любителей острых ощущений действует хостел «Узник», стилизованный под место заключения.

Признаться честно, вышки, камеры и небо в клеточку наводят на туриста меньше ужаса, чем, скажем, Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. Куда как более тягостные впечатления остаются после посещения Музея семьи императора Николая II, расположенного в мемориальном здании Губернаторского дома. Здесь последний российский царь с семьей и слугами провел восемь месяцев (с августа 1917 года) в томительном ожидании решения своей судьбы, фактически на пороге вечности. В музее собраны уникальные личные вещи семьи Романовых: мебель, предметы интерьера, их фотографии и другие реликвии.

Фото: Visit Tyumen

В музее истории управления Сибирью «Дворец наместника» нам рассказали еще и о том, как удивительным образом переплетались судьбы известнейших жителей Тобольска. Например, Петр Ершов ребенком переехал сюда из родного села Ершово. В Тобольской гимназии мальчика учил, в частности, ее директор — отец Дмитрия Менделеева. Семьи этих двух родов общались между собой. А когда сам Ершов стал учителем и инспектором Тобольской гимназии, сюда поступил Дмитрий Менделеев. Первой женой гениального химика была падчерица автора «Конька-горбунка».

Теперь творчество одного и открытия другого стали настоящим брендом Тобольска. В отделе сувениров музея много интересных вещиц, связанных и с Ершовым, и с Менделеевым. Например, футболку с принтом в виде периодической системы элементов и броской надписью «Эту футболку ношу периодически» можно привезти в подарок подростку.

Фото: Visit Tyumen

А если путешественнику больше по душе съестные сувениры, то надо отправляться в ресторан старосибирской кухни «Поварня» с авторским меню бренд-шефа Давида Хачатряна. Здесь после сытного обеда можно купить ромовую бабу «Тобол», сделанную по рецепту XVIII века. Над восстановлением этого уникального десерта потрудилась жена бренд-шефа Елена. «Бабу» упакуют, и она доедет в багаже такой, как и была сразу после выпечки, — свежей и румяной. Мы же помним, что до Западной Сибири рукой подать.