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СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае

CNN: Китай отменил ответные пошлины на некоторые американские полупроводники
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Фото: REUTERS/Florence Lo
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Китайская Народная Республика (КНР) отменила пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники из США. Об этом 25 апреля сообщил телеканал CNN.

«Исключения распространяются на интегральные схемы, также известные как микрочипы или полупроводники», — написали в материале.

Уточняется, что, помимо полупроводников, Китай решил сделать исключение для некоторых деталей самолетов, включая двигатели и шасси.

По информации телеканала, несмотря на то что Китай добился успехов в развитии собственной полупроводниковой промышленности, он по-прежнему сильно зависит от импорта чипов и оборудования для производства микросхем из США. В прошлом году Китай импортировал полупроводников из США на сумму $11,7 млрд.

«Полупроводники являются неотъемлемой частью практически любого электронного устройства. Их сложно изготовить из-за высокой стоимости разработки и требуемого уровня знаний, а это означает, что большая часть производства сосредоточена среди нескольких поставщиков», — дополнил телеканал.

При этом, по данным CNN, министерство иностранных дел КНР и таможенные службы страны заявили, что они не в курсе об отмене повышенных пошлин на полупроводники, дополняет «Газета.Ru»

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23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американская сторона не намерена в одностороннем порядке снижать тарифы в отношении Китая. Однако Вашингтон с оптимизмом смотрит на возможное соглашение с Пекином. По словам Ливитт, США требуют от Китая в первую очередь снижения собственных тарифов на продукцию из страны, а также снятия немонетарных торговых ограничений.

Ранее, 9 апреля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

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