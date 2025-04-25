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Эксперты рассказали об экономическом эффекте от сохранения ключевой ставки ЦБ РФ

Эксперт Пичугин: снижение ключевой ставки ожидается в конце 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центральный банк (ЦБ) РФ оставил процентную ставку на уровне 21%. Банк России планирует следовать осторожной стратегии и избегать резких действий, пока деловые ожидания по поводу роста цен остаются на высоком уровне, рассказал «Известиям» 25 апреля независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

«Рассчитывать на смягчение условий регулирования возможно не ранее второй половины 2025 года. По оптимистичным оценкам, ключевая ставка может опуститься до диапазона 18–19% к концу текущего года, однако такой сценарий возможен лишь при благоприятных обстоятельствах», — объяснил он.

По его словам, сейчас приоритетом регулятора является поддержание стабильности даже ценой временного ограничения экономического роста.

«Последние месяцы рубль чувствует себя стабильно. Кроме того, кредитные организации продолжают снижать ставки по ипотечным кредитам, а также по депозитам. Интерес к последним продолжает снижаться и повышается в сторону вложений в недвижимость», — рассказал коммерческий директор девелопера «Сияние» Виктор Тимофеев.

Он отметил, что сегмент жилья премиального класса наиболее устойчив к кризису, так как есть свой покупатель. По словам эксперта, рост спроса на такие объекты продолжится, что уже происходит на фоне снижения процентов по депозитам.

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Ранее в этот день сообщалось, что Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Кроме того, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. В то же время, согласно данным регулятора, экономика начинает медленно возвращаться к пути сбалансированного роста.

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