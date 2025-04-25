Мишустин указал на рост товарооборота с Таджикистаном

Товарооборот России и Таджикистана в этом году вырос на 9%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи со своим таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой 25 апреля.

По словам главы российского правительства, Душанбе является важным союзником и стратегическим партнером Москвы в Центральной Азии. Двусторонние отношения государств основаны на исторической дружбе и взаимоуважении братских народов, отметил он.

«Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. В январе-феврале текущего года взаимный товарооборот увеличился на 9% и составил 23 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Он заявил, что приоритетным направлением в данном случае является укрепление межрегионального взаимодействия — свыше 80 субъектов РФ состоят в деловых связях с Таджикистаном.

Российский премьер-министр также напомнил, что в текущем году отмечается 80 лет победы в Великой Отечественной войне, и назвал эту годовщину общим священным праздником для двух государств.

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном 17 марта выразил надежду на поддержку курса на добрососедские отношения с Москвой со стороны таджикского народа. Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что российско-таджикистанские связи носят характер стратегического партнерства и развиваются исключительно по возрастающей траектории.