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Путин выразил надежду на поддержку народом Таджикистана добрых отношений с РФ

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин во время переговоров со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном 17 марта выразил надежду на поддержку курса на добрососедские отношения с Москвой со стороны таджикского народа.

Глава государства поздравил президента Таджикистана с убедительной победой его партии на парламентских выборах.

«Это еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией тоже находят поддержку у граждан республики», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что РФ остается важнейшим экономическим партнером среднеазиатского государства. По его словам, в прошлом году торговый оборот между странами увеличился более чем на 7% и достиг $1,5 млрд.

Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что связи Москвы и Душанбе носят характер стратегического партнерства и развиваются исключительно по возрастающей.

Помимо этого, президент РФ добавил, что будет ждать приезда таджикистанского коллеги на торжества в честь 80-летия Победы в Москве 9 мая.

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Парламентские выборы в Таджикистане состоялись 2 марта. Победу одержала Народно-демократическая партия (НДП), которую возглавляет Рахмон. Она получила 49 депутатских мандатов. Явка на выборах составила 85,3%.

Во время встречи с Рахмоном в декабре Путин назвал Таджикистан надежным союзником России и хорошим экономическим партнером.

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