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Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости

Эксперт рассказал о влиянии ключевой ставки на рынок жилья в РФ

Ахметов: сохранение ключевой ставки ЦБ РФ не отразится на стоимости готового жилья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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После очередного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (сохранена на уровне 21%), руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы «Авито» Артур Ахметов рассказал «Известиям» 25 апреля о текущей ситуации на рынке жилой недвижимости в России и поделился прогнозами по динамике ключевых показателей во II квартале 2025 года.

Так, по данным «Авито Недвижимости», предложение на рынке вторичного жилья в России за первую половину апреля 2025 года выросло на 5% по сравнению с аналогичном периодом марта текущего года. Спрос на готовые квартиры за тот же период времени увеличился на 15%.

«Количество сделок на вторичном рынке вне зависимости от способа оплаты существенно не изменится, а динамика будет определяться в основном сезонными факторами. Также сохранение ключевой ставки не окажет существенного влияния на стоимость готового жилья. Возможны колебания цен реальных сделок в диапазоне от 1 до 3%», — отметил руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы «Авито» Артур Ахметов.

Доля ипотечных сделок на вторичном рынке сейчас составляет порядка 20%, тогда как в первой половине 2024 года проникновение ипотеки превышало 30%. Средний размер кредита на вторичное жилье сократился: в начале 2025 года он составляет около 2,6 млн рублей.

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«Мы ожидаем, что в регионах, где с 1 апреля начала работать семейная ипотека на готовое жилье, в перспективе нескольких месяцев вторичный рынок получит новый драйвер роста», — добавил он.

По его словам, ставка в 6% сделает покупку недвижимости доступнее, что может привести к увеличению спроса и отразиться на стоимости подходящего под условия семейной ипотеки жилья в отдельных городах. Одновременно с этим не исключено, что предложение на вторичном рынке частично пополнится объектами собственников, которые после запуска программы вернутся к вопросу продажи жилья.

В текущих рыночных условиях девелоперы корректируют планы по выводу новых проектов на рынок в пользу сокращения. Также отмечается, что ряд застройщиков начинают сокращать объемы рассрочек.

В целом же ипотека остается важным инструментом финансирования покупки нового жилья: более 50% сделок на первичном рынке проходят с привлечением жилищного кредита, преимущественно по программе семейной ипотеки. Вероятнее всего, в массовом сегменте застройщики будут искать баланс между объемом продаж, наполняемостью эскроу-счетов и стоимостью строительства.

Накануне сообщалось, что Центральный банк (ЦБ) РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Кроме того, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. В то же время, согласно данным регулятора, экономика начинает медленно возвращаться к пути сбалансированного роста.

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