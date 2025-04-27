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Эксперт дала советы по лечению кашля

Шуппо: сердечный кашель бывает у пожилых на фоне приема препаратов от давления
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Фото: Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de
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Весной обостряются многие сезонные заболевания, и одно из них — кашель. Он бывает мучительным, и если неправильно лечиться, то можно запустить его до пневмонии — воспаления легочной ткани. Об этом рассказала «Известиям» основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо 27 апреля.

«Не всегда природа кашля может быть связана с каким-то инфекционным заболеванием. Сердечный кашель бывает у взрослых и пожилых людей на фоне приема препаратов от давления. Встречается он при рефлюксе, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и начинает раздражать гортань. У детей и взрослых кашель может быть вызван назофарингитом, когда слизь стекает в гортань, раздражает и рефлекторно возникает кашель», — отметила эксперт.

По ее словам, воспаление дыхательного тракта может давать различные симптомы. Распространяясь по слизистым постепенно, вирусы и бактерии имеют способность вызывать воспаление сразу в разных отделах дыхательных путей. Фарингит в горле вызывает першение и частое покашливание, ларингит — грубый, частый, «лающий» кашель, трахеит — сухой, сложно купируемый кашель. Шуппо подчеркнула, что характер кашля при бронхите и пневмонии бывает разным, в таких случаях пациентам потребуется осмотр врача для определения локализации воспалительного процесса и назначения лечения.

Она уточнила, что в первые дни заболевания чаще всего не требуется никакого специального лечения. Редкий, влажный кашель, когда мокрота хорошо откашливается и без приступообразного ночного кашля не требует медикаментозного лечения.

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«Достаточно будет обеспечить комфортный для дыхательных путей микроклимат в помещении, при которых образующаяся мокрота начнет легко отделяться при кашле. Для этого потребуется следить за температурой воздуха, влажностью, соблюдать адекватный питьевой режим. Оптимальной температурой в комнате будет +23 градуса, влажность воздуха 40–60%», — объяснила Шуппо.

Вместе с тем, если слизь начинает раздражать глотку — это происходит, когда не получается ее ни отхаркнуть, ни проглотить, — для облегчения состояния можно пить теплые сладкие напитки, рассасывать лечебные леденцы от боли в горле, посоветовала эксперт. При таких симптомах последний прием пищи перед сном должен быть не менее чем за три часа, изголовье кровати нужно приподнять, обеспечив условия для того, чтобы слизь стекала по глотке.

«Если сложно откашливаться, можно использовать в домашних условиях ингаляторные препараты, которые могут глубоко проникать в разные отделы бронхов и будут хорошо работать на местном уровне. Через два-три дня ингаляций состояние может значительно улучшится, характер кашля изменится, мокрота начнет отходить. Муколитические средства от кашля в виде жидкости тоже эффективны, но они проходят через кишечник и за счет такого более долгого пути могут быть менее эффективны», — добавила она.

При посещении врача в зависимости от точки приложения кашля медик назначит противокашлевые препараты, которые будут оказывать влияние на чувствительные окончания в слизистой оболочке дыхательных путей, оказывая смягчающее и анестезирующее действие, уменьшая «кашлевые стимулы» в гортани, трахее и бронхах.

«Прием препаратов, скорее всего, потребуется при сухом кашле с отделением малого количества мокроты, которое не приносит облегчения, если на протяжении пяти дней нет никакой положительной динамики, к кашлю присоединилась температура, при сильном, приступообразном кашле, болях в голове или животе», — уточнила Шуппо.

Острое повышение температуры тела, озноб, боли в грудной клетке, связанные с дыханием или кашлем, — эти симптомы характерны для пневмонии, поэтому при их появлении следует незамедлительно обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.

Ранее, 5 марта, врач-педиатр «Инвитро-Воронеж» Елена Алексенцева рассказала, что соблюдение режима дня — ключевой фактор поддержания физического и психического здоровья человека. Также важны сбалансированное питание и адекватный водный режим.

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