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Посол России осудил Австрию за игнорирование даты освобождения Вены

Посол Любинский: власти Австрии проигнорировали годовщину освобождения Вены
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Фото: РИА Новости
dzen
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Россия считает безнравственным решение властей Австрии игнорировать годовщину освобождения Вены Красной армией СССР. Об этом 25 апреля заявил российский посол Дмитрий Любинский.

«В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев бойцами многонациональной Красной армии», — приводит его слова «РИА Новости».

Любинский выразил сожаление по поводу отсутствия этой даты в политическом календаре Австрии.

Посол анонсировал предстоящие мероприятия, включая концерт «Хора Турецкого» 29 апреля на Шварценбергплатц и шествие «Бессмертного полка» 9 мая. Любинский пригласил всех желающих присоединиться к акциям памяти.

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Любинский в интервью «Известиям» 13 апреля заявил, что в массе исторических публикаций, а также репортажей на радио и телевидении Австрии, посвященных 80-летию освобождения Вены, трудно найти объективную оценку событий 1945 года. По словам дипломата, замалчивают местные СМИ и роль австрийцев в общем комплексе преступлений вермахта или СС на территории Советского Союза.

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