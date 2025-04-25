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Reuters сообщило об отвержении ЕС и Киевом части предложений США по Украине

Reuters: ЕС и Украина отклонили некоторые предложения США по урегулированию конфликта
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Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua
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Европа и Украина отклонили ряд предложений США по урегулированию конфликта. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы, переданные американской стороне на переговорах в Лондоне 23 апреля

«Украинские и европейские чиновники на этой неделе выступили против некоторых предложений США о том, как положить конец конфликту на Украине», — сказано в сообщении.

Как уточняет агентство, основные разногласия связаны с решением территориальных вопросов, отменой санкций против России, гарантией безопасности и численностью военнослужащих Украины.

Киев и Брюссель выдвинули встречные предложения по различным вопросам, добавила «Газета.Ru».

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Ранее, 24 апреля, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме заявил, что следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по Украине, в процессе которых уже наблюдается большой прогресс. Кроме того, глава государства отметил, что Украина потеряла много территорий и восстановить контроль над ними было бы очень сложно.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорах. По его словам, Россия стремится к процессу по урегулированию конфликта.

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