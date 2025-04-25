Reuters сообщило об отвержении ЕС и Киевом части предложений США по Украине
Европа и Украина отклонили ряд предложений США по урегулированию конфликта. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы, переданные американской стороне на переговорах в Лондоне 23 апреля
«Украинские и европейские чиновники на этой неделе выступили против некоторых предложений США о том, как положить конец конфликту на Украине», — сказано в сообщении.
Как уточняет агентство, основные разногласия связаны с решением территориальных вопросов, отменой санкций против России, гарантией безопасности и численностью военнослужащих Украины.
Киев и Брюссель выдвинули встречные предложения по различным вопросам, добавила «Газета.Ru».
Ранее, 24 апреля, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме заявил, что следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по Украине, в процессе которых уже наблюдается большой прогресс. Кроме того, глава государства отметил, что Украина потеряла много территорий и восстановить контроль над ними было бы очень сложно.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорах. По его словам, Россия стремится к процессу по урегулированию конфликта.