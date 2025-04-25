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Алсу отказалась от иска по разделу имущества с экс-супругом Абрамовым

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певица Алсу отказалась от иска по разделу имущества с бывшим мужем и бизнесменом Яном Абрамовым в рамках их бракоразводного процесса. Об этом 25 апреля сообщил источник «Известий».

«По приблизительным подсчетам, сумма компенсации, которую она получит, значительно меньше того, о чем шла речь», — поделился собеседник.

Кроме того, адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что бывшие супруги подписали мирное соглашение в Савеловском суде. При этом адвокат певицы Андрей Крючков после закрытого заседания сообщил, что сама певица была довольна решением суда, а его подробности разглашаться не будут.

Дело — сторона: кто помогает семьям избежать развода
Конфликт между супругами почти всегда можно урегулировать

Алсу подала на развод с Абрамовым в конце мая прошлого года. В конце августа их брак был расторгнут судом.

Вместе с этим с июля 2024 года прошло несколько заседаний по разделу имущества бывших супругов. После одного из них Добровинский заявил, что предприниматель сделал всё, что мог, для сохранения брака, но его действия не принесли никаких результатов.

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