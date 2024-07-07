Певица Алсу подала иск о разделе имущества с мужем
Российская певица Алсу (Алсу Абрамова) подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым. Информация появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.
«Истец: Абрамова А.Р. Ответчик: Абрамов Я.Р. Категория дела: о разделе совместно нажитого имущества между супругами», — указано в картотеке.
Исковое заявление поступило в Савеловский районный суд 2 июля и на текущий момент принято к производству. Беседа назначена на 26 июля.
В конце мая стало известно, что Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет брака. После этого в СМИ появились слухи на тему романа Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, которые сама Решетова опровергает. В частности, она подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, которая выступила с соответствующими утверждениями.