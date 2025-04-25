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Врач перечислил поддерживающие здоровье продукты

Врач Мартюшев-Поклад рекомендовал есть морепродукты для поддержания здоровья
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Неправильное питание повышает риск возникновения серьезных заболеваний и запускает ускоренное старение организма. Эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, какие продукты поддержат здоровье организма.

«Для нашего организма питание — это не просто источник энергии, а набор сигналов, которые управляют многими процессами. Если поступает достаточно жизненно важных веществ, то организм находится в режиме долголетия, если их недостаточно — переходит в режим выживания. Продукты должны быть богаты микронутриентами», — объяснил врач.

Первые строчки списка продуктов с самым высоким содержанием микронутриентов занимают животные субпродукты: печень, сердце, селезенка. Далее идут мелкая рыба, морепродукты, ракообразные. За ними — разные виды мяса. В частности, мясо козы и говядина.

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Эксперт подчеркнул, что не стоит забывать об овощах. Стоит употреблять темно-зеленые листовые овощи, вроде кейла или шпината. При этом следует помнить, что растения всегда уступают в содержании качественного белка и жирорастворимых витаминов, минералы из растений также усваиваются значительно хуже. Оптимально — сочетать цельные животные продукты с овощами.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.

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