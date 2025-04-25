Актер Нифонтов рассказал об уникальности сериала «Операция «Карпаты»

В эфир «РЕН ТВ» 4 мая выйдет премьера второй части остросюжетного сериала «Операция «Карпаты», посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об уникальности сериала «Известиям» 25 марта рассказал заслуженный артист РФ, актер Юрий Нифонтов.

«Детектив, но он построен на исторических фактах. И то, что происходило, мы должны знать, молодежь должна знать. Она должна знать свои корни. Она должна знать, чем жили их отцы, чем жили их деды», — рассказал заслуженный артист РФ Юрий Нифонтов.

В основе сюжета сериала «Операция «Карпаты» — борьба советских спецслужб с британской контрразведкой и националистами на западной Украине. События будут воссозданы практически с документальной точностью.

Вторая часть «Операции «Карпаты» — это продолжение популярного сериала, премьера которого состоялась на канале РЕН ТВ в 2024 году. Главные роли в проекте исполняют Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая. К актерскому составу сериала в новом сезоне присоединились Евгений Сидихин, Гела Месхи и Иван Оганесян.

Кроме того, он входит в топ-3 самых успешных сериалов РЕН ТВ собственного производства наряду с «Операцией «Неман» и «Бандой «Зиг Заг».

28 марта 2024 года режиссер, продюсер, и актер сериала Олег Фомин отметил, что «Операция «Карпаты» помогает ответить на многие вопросы сегодняшнего дня, поскольку действие сериала перекликается с происходящим сейчас на Украине, где нынешние власти воспевают нацизм.