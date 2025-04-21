4 мая на РЕН ТВ выйдет в эфир остросюжетный сериал «Операция «Карпаты» 2»

«Операция «Карпаты» 2» – это продолжение популярного сериала, премьера которого состоялась на канале РЕН ТВ в 2024 году. Главные роли в проекте исполняют Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая. К актерскому составу сериала в новом сезоне присоединились Евгений Сидихин, Гела Месхи и Иван Оганесян.

«Операция «Карпаты» входит в топ-3 самых успешных сериалов РЕН ТВ собственного производства наряду с «Операцией «Неман» и «Бандой «Зиг Заг». По данным Mediascope, доля РЕН ТВ в целевой аудитории «Все 22-55» во время премьерного показа сериала 5 мая 2024 года достигла 10,9%, рейтинг – 2,2%.

Режиссер-постановщик и оператор-постановщик второго сезона сериала – Михаил Агранович («Приходи на меня посмотреть», «Крейцерова соната», «Сестренка», «Покаяние», «Маленькие трагедии», «Ищите женщину», «В круге первом», «Азазель»).

Автор сценария – Андрей Житков («ГДР», «Зло», «Вернуть любой ценой», «Диверсант», «Диверсант 2: Конец войны», «Операция «Мухаббат»).

Действие сериала «Операция «Карпаты» 2» происходит в 1949 году. СССР, Западная Украина, Карпаты. Диверсант по кличке Ворон (Владимир Веревочкин) заброшен в Карпаты для проведения диверсий и саботажа. Его кураторам из британской разведки MI6 невдомек, что Ворон на самом деле – советский разведчик, лейтенант МГБ, раздобывший сверхсекретную информацию, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок в СССР. Но добиться желаемого оказывается непросто – против Ворона работает другой высококлассный профессионал, давно внедренный в структуры МГБ. С помощью своей возлюбленной Ангелины (Мария Лисовая) и вора-рецидивиста Чумы (Александр Лойе), которые знакомы зрителю по первому сезону сериала, Ворону предстоит сорвать планы «крота» и работающих на него бандитов.

Онлайн-премьера сериала «Операция «Карпаты» 2» состоится на Wink.ru 30 апреля.