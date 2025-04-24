Вторая часть сериала «Операция «Карпаты» выйдет в эфир 4 мая

Премьера второй части сериала «Операция «Карпаты», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) состоится 4 мая в эфире РЕН ТВ.

Сериал рассказывает о борьбе российских спецслужб с бандеровцами на Западной Украине. Кроме того, все события будут воссозданы практически с документальной точностью.

Уточняется, что зрители 27 апреля смогут вспомнить первую часть и посмотреть все серии в эфире РЕН ТВ.

Вторая часть «Операция «Карпаты» — это продолжение популярного сериала, премьера которого состоялась на канале РЕН ТВ в 2024 году. Главные роли в проекте исполняют Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая. К актерскому составу сериала в новом сезоне присоединились Евгений Сидихин, Гела Месхи и Иван Оганесян.

Кроме того, он входит в топ-3 самых успешных сериалов РЕН ТВ собственного производства наряду с «Операцией «Неман» и «Бандой «Зиг Заг».

В апреле прошлого года, рассуждая о картине, режиссер, продюсер и актер сериала Олег Фомин отметил, что «Операция «Карпаты» помогает ответить на многие вопросы сегодняшнего дня, поскольку действие сериала перекликается с происходящим сейчас на Украине, где нынешние власти воспевают нацизм.