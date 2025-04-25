Шойгу заявил о лидерстве России по запасам редкоземельных металлов

Россия является одним из лидеров по запасам редкоземельных металлов в мире. Об этом 25 апреля сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Россия является одним из мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, расположенных в том числе в Красноярском крае, в Иркутской области, в Туве», — рассказал он.

При этом Шойгу уточнил, что на данный момент в стране отсутствуют производства, которые позволяют выходить на конечную продукцию.

«Мы экспортируем ежегодно эти металлы примерно на $7,2–7,6 млрд, а обратно закупаем товары из этих же металлов на $75 млрд. Это примерно 4% ВВП», — отметил он.

По словам секретаря СБ РФ, подобные отечественные производства можно разместить в регионах Сибири, где присутствуют гидроэнергетические ресурсы, позволяющие производить добычу сырья и выпускать высокотехнологичную продукцию, в том числе в области электроники, электротехники, а также нефте- и газохимии и лесопромышленного комплекса.

9 апреля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Сибирский федеральный округ (СФО) имеет стратегическую значимость для укрепления промышленного потенциала России. По его словам, там сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа.

Ранее, в феврале, президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос развития в стране редких и редкоземельных металлов. Он отмечал, что это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики а также в создании инфраструктуры цифровой экономики во многих отраслях.